Herr Habersaat, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins ehemalige Bildungsministerin Britta Ernst, ihre Parteifreundin, hält Schulöffnungen für die Klassen 1 bis 4 und Abschlussklassen grundsätzlich für möglich – bei entsprechender Infektionslage. Sie auch?

Martin Habersaat: Bei entsprechender Infektionslage und grundsätzlich schon. Im Rahmen von Notangeboten für Betreuungsfragen machen wir das auch. Aber sich nicht an die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin zu halten, finde ich an dieser Stelle nicht richtig, zumal die Zahlen in Schleswig-Holstein sich gegen den Bundestrend verschlechtern.

Was muss passieren, um Schulen und Kitas wieder zu öffnen?

Ziel ist es, die Inzidenz wieder unter 50 zu bringen. Außerdem muss die Lage vor Ort betrachtet werden. Wenn ein Ausbruch in einem Pflegeheim die Zahlen hochtreibt, muss das nicht unbedingt Konsequenzen für die Schule im selben Ort haben. In Schleswig-Holstein gibt es Regionen, wo ich die Möglichkeit schon jetzt sehen würde. Wenn sich nicht die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin verständigt hätten, bis Mitte Februar diesen Lockdown zu verlängern, wäre ich auch bereit, schon jetzt darüber zu reden, an welchen Stellen und in welchem Umfang man die Schulen öffnen kann. Aber Politik macht sich unglaubwürdig, wenn solche Gipfel mit viel Brimborium tagen und zwei Tage später die ersten Länder wieder anders entscheiden.

Ist die 50er-Inzidenz eine heilige Kuh?

Wenn es nach mir ginge, nicht. Ab einer Inzidenz von 50 muss man über eine Teilung von Klassen und weniger Präsenz an Schulen nachdenken. Der Stundenplan darf dann nicht mehr sakrosankt sein. Und die Regierung muss eine zweite Größe festlegen, ab der nur noch ein Notbetrieb verantwortbar wäre.

Angesichts der sich derzeit ausbreitenden Corona-Mutationen scheint es illusorisch, landesweit die 50er-Inzidenz in absehbarer Zeit zu unterschreiten.

Die neuen Mutationen sind zwar ansteckender, funktionieren aber ähnlich. Mit Maske und Abstand kann man die Werte genauso in den Griff bekommen. Wenn das nicht gelingt, müssen die Fortschritte beim Distanzlernen schneller größer werden.

Ministerin Prien will am Mittwoch ihr Konzept im Landtag erläutern. Welche Erwartungen haben Sie?

Dass es am Mittwochnachmittag noch gilt. Zuletzt mussten wir da andere Erfahrungen machen. Nach Mitte Februar sollte man mit Abschlussklassen und Grundschulen wieder so anfangen, wie es andere Länder bereits tun – je nach Inzidenzlage mit mehr oder weniger Präsenzanteil. Die Rahmenbedingungen muss die Bildungsministerin jetzt mit Lehrkräften und älteren Schülern gemeinsam vereinbaren. Ich wäre kein Freund davon, dass Klassen eine Woche zu Hause bleiben und eine Woche in die Schule gehen, weil das ein zu langer Zeitraum weg von der Schule wäre. Ich plädiere eher dafür, jeden zweiten Tag in der Schule zu erscheinen. Und dass man sich in Kleingruppen auf die Prüfungen vorbereitet, dafür aber keinen Philosophie- oder Musikunterricht hat, wenn man darin nicht geprüft wird. Ich erwarte von Frau Prien ein Gerüst, das bis zum Schuljahresende trägt. Wir fordern schon lange eine Inzidenzampel, bei der Schüler und Eltern wissen, woran sie sind. Es wird Zeit, dass die Ministerin ihre Hausaufgaben macht.

Sämtliche Experten sagen, dass lernschwache Schüler abhandenkommen. Bräuchten diese Kinder und Jugendlichen ein besonderes Angebot?

Unbedingt sogar. Wäre ich noch Klassenlehrer, würde ich versuchen, diese Schüler in kleinen Gruppen mit höchstens vier bis fünf Leuten zusammenzufassen und Förderangebote zu organisieren. Das kann auch jetzt schon an den Nachmittagen passieren, auch in den Ferien. Ich bin dafür, sämtliche Prüfungen in diesem Schuljahr soweit es geht nach hinten zu verlegen, um mehr Lernzeit zu gewinnen. Für beides braucht es endlich konkrete Unterstützung aus dem Ministerium.