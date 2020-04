Schulöffnung: Zustimmung bei Eltern und Schülern

Kiel

Für Claudia Pick, die Vorsitzende des Landeselternbeirats an den Gymnasien, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr ihr Abitur schreiben, möglichst schnell unter den nötigen hygienischen Schutzmaßnahmen wieder unterrichtet werden, um umfassend auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet zu sein. Daher begrüßt sie den Plan der Landesregierung, dass entsprechend die Schüler, die 2021 ihren Abschluss machen, als Erstes wieder an die Gymnasien zurückkehren, sobald es zur schrittweisen Öffnung kommt. "Es ist schon so viel Unterricht ausgefallen. Für alle Schüler fehlen wertvolle Stunden. Bei der Frage, wer zuerst gerettet wird, sollte der Q1-Jahrgang bevorzugt beachtet werden", sagt Pick.

Noten aus Q1 zählen fürs Abitur

Schließlich gehen die Noten aus dem aktuellen Schuljahr bereits ins Abitur ein und eine Leistungsbewertung über Homeschooling sei schwierig. Außerdem werden nun wichtige Grundlagen für die Abschlussprüfungen gelegt und der relevante Unterrichtsstoff für die Klausuren vermittelt. Dass die Landesregierung plant, zunächst die Schulen für die höheren Jahrgänge zu öffnen zeige laut Pick, dass die Politik auf alle Beteiligten gehört habe.

Gesundheit wichtiger als Unterricht

Denn mit ihrer Meinung steht Claudia Pick nicht alleine. "Die vorrangige Beschulung der Abschlussschüler und ihre Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen in Kleingruppen sehen wir als richtigen Weg", sagt auch Dirk Meußer, Landesvorsitzender der Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein (IVL-SH). "Es ist jetzt unsere Pflicht, den jungen Menschen die bestmögliche Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen zuteilwerden zu lassen, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Wir begrüßen, dass die Schulen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht generell wieder geöffnet werden sollen, da zunächst gewisse Rahmenbedingungen sicherzustellen sind."

Lesen Sie auch: So planen Schulen das Abitur

Meußer mahnt aber auch: Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, werden umsetzbare und realistische Lösungen benötigt, wie zum Beispiel die Einhaltung der Abstandsregelungen sowohl im Schulgebäude wie auch im Schulverkehr, aber auch Hygienemaßnahmen. "Solange das nicht geklärt ist, verbietet sich eine Öffnung der Schulen, wenn man wirklich verantwortungsvoll handeln will. Bei allen Entscheidungen muss auf alle Fälle der Schutz sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte vor Ansteckung oberste Priorität haben. Sie dürfen keinerlei gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden."

Zeit für Schutzmaßnahmen gewinnen

Auch die Landesschülervertretung der Gymnasien um die Vorsitzende Anna Weigand sagt, dass zunächst sämtliche gesundheitlichen Vorkehrungen getroffen werden müssen, bevor die Schulen wieder öffnen. "Es ist wichtig, dass die Schulen noch zwei Wochen zu bleiben, um die Zeit zu nutzen, um für die Sicherheit zu sorgen." Generell sieht es die Landesschülersprecherin, die 2021 ihr Abitur schreibt, als positives Zeichen, dass zunächst die kommenden Abschlussjahrgänge wieder unterrichtet werden.

Zustimmung bekommen Anna Weigand und Dirk Meußer von der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Astrid Henke. "Der gesundheitliche Aspekt hat absoluten Vorrang." Bevor die Schulen wieder öffnen, müsse geklärt sein, wie die Schutzmaßnahmen aussehen und wie der Mindestabstand eingehalten wird. Die Reihenfolge, dass zuerst die Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, und die Viertklässler zuerst wieder unterrichtet werden, hält sie ebenfalls für richtig.

Betreuungsbedarf nicht vernachlässigen

Volker Nötzold kann diese Entscheidung auch nachvollziehen, bringt aber noch einen anderen Vorschlag ein. "Die Schule ist nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein Ort der Betreuung", sagt der Landeselternvertreter an den Grundschulen. Er könnte sich daher auch vorstellen, dass zunächst die Kinder - unabhängig ihrer Klassenstufen - an die Schulen zurückkehren, deren Eltern eine Betreuung nicht gewährleisten können. Auf jeden Fall sei es wichtig, dass bald eine Perspektive geboten wird, wie es weiter geht. "Viele Eltern gehen bereits auf dem Zahnfleisch." Nötzold will sich aber nach eigenen Worten nicht anmaßen, die Entscheidung der Experten infrage zu stellen.

