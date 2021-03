Kiel

"Die Schulen im Land füllen sich mit Leben", sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). An diesem Montag seien die 5. und 6. Klassen in den Präsenzunterricht zurückgekehrt, nächste Woche kommen die Jahrgangsstufen ab Klasse Sieben in den Wechselunterricht.

Das gilt bis zu den Osterferien für Schülerinnen und Schüler in Kiel, Lübeck und Neumünster sowie den Kreisen Plön, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Für die Abschlussklassen ändert sich nichts.

An den Tagen, an denen die ESA- und MSA-Prüfungen und Abiturprüfungen stattfinden, sollen die anderen Klassen an den weiterführenden Schulen zu Hause bleiben und es nur Notbetreuung für die 5. und 6. Klassen geben. Dort, wo schulorganisatorisch mehr möglich sei, könne trotzdem Unterricht an den Tagen für andere Jahrgänge erteilt werden.

Für den Kreis Segeberg fällt erst Mittwoch eine Entscheidung

"Wir haben fünf weitere Kreise, bei denen die Entwicklung nicht so eindeutig ist", so Prien. In der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg soll deswegen noch zwei weiter Tage das Infektionsgeschehen beobachtet werden und erst am Mittwoch eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen.

"Das heißt auch, dass die Schulen sich dort auf eine mögliche Änderung vorbereiten müssen." Wenn in Flensburg die Zahlen weiterhin sinken, wie es im Moment der Fall sei, könnten dort ab Montag die Grundschüler in den Wechselunterricht starten. "In den Kreisen Segeberg und Stormarn sehen wir im Augenblick steigende Infektionszahlen. Das kann bedeuten, dass wir an den Grundschulen in den Wechselunterricht zurückgehen müssen und weitere Öffnungsschritte an den weiterführenden Schulen verschoben werden müssen." Das entscheide sich am Mittwoch.

Die Möglichkeit zur unkomplizierten Beurlaubung der Schülerinnen und Schüler bestehe weiterhin.

Lehrkräfte können sich ab Dienstag zur Impfung anmelden

Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen können sich ab Dienstag online zu Impfterminen anmelden. Für sie sei das Zeitfenster dafür bis 17 Uhr erweitert worden, weil sich viele morgens schließlich in der Schule befänden und sich dann nicht um einen Termin bemühen können.

Das Land habe 1,2 Millionen Selbsttests bestellt, sie sollen frühestens nächste Woche eintreffen und zu einem größeren Teil Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Priorität sollen dabei zunächst Abschlussklassen haben. Das Testangebot für die Lehrkräfte werde gut angenommen.

Prien fordert "Lernmilliarde"

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte am Wochenende eine „nationale Kraftanstrengung“ gefordert, um dauerhafte Folgen der langen Schulschließungen abzuwenden. Das sieht Prien genauso: "Wir müssen ganz konkret den Schülerinnen uns Schülern Unterstützung anbieten, die besonders unter der Pandemie leiden und gelitten haben. Da hilft kein Kleckern, da hilft nur Klotzen", so die Ministerin. "Was wir brauchen, ist ein richtig kraftvolles Programm. Ich würde sagen, wir brauchen eine Lernmilliarde." Es werde bei manchen Kindern und Jugendlichen wohl mehrere Jahre brauchen, um Lernlücken aufzufüllen.