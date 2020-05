Präsenz für alle ist nicht alles

Kiel

"Nach Phase 3, die in der kommenden Woche beginnt, sollen – mit der gebotenen Vorsicht und unter Beachtung der Hygienevorschriften – ab dem 1. Juni alle Jahrgangsstufen zumindest zeitweilig wieder Präsenzunterricht erhalten", sagte Prien nach der Kabinettssitzung am Sonnabend. Das sei "jetzt ein entscheidender Schritt".

Konkret sollen ab dem 25. Mai auch die Klassen 1-3 der Grundschulen und 8-10 sowie E und Q1 in den Gemeinschaftsschulen (mit Oberstufe) sowie Gymnasien wieder in den Unterricht zurückkehren. An Berufsschulen soll neben den Prüfungen Unterricht möglich sein, an den Förderzentren sollen die Präsenzzeiten eng abgestimmt werden.

Individuelle Lösung nur bei Förderzentren

"Für die Förderzentren ist die individuelle Lösung wichtig", sagte Volker Nötzold vom Landeselternbeirat der Grund- und Förderschulen. "Das Gleiche hätten wir uns aber auch für die Grundschulen gewünscht." Nötzold macht deutlich, dass es immer mehr Eltern vor unlösbare Probleme stellt, die Kinder beim Lernen zu Hause zu betreuen.

Die Grundschulleitungen im Land reagierten bei der Berechtigung zur Notbetreuung höchst unterschiedlich: "Viele sind taff und nehmen es in Kauf, auch Kinder ohne Berechtigung aufzunehmen", weiß Nötzold. Aber sobald immer mehr Schüler an einzelnen Tagen in die Schule dürften, werde es zu Hause immer problematischer: "Es ist Chaos pur, was das angeht", sagt Nötzold. Gerade deswegen sei eine flexible Notbetreuung wünschenswert.

Chaotische Planungen im Vergleich der Schulen

Wie dieses Chaos genau aussieht? Aus Schulen in Kiel und dem Umland liegen uns unterschiedlichste Pläne vor: Da stehen für einzelne Schüler bis Mitte Juni jeweils lediglich zwei Präsenztage auf dem Plan. Und selbst diese können nur zwei Schulstunden umfassen, oder einen gesamten Tag. An anderen Schulen liegen noch gar keine Pläne vor. Auch wenn das Ziel sein soll, Eltern und Kollegium spätestens siebe Tage vorab zu informieren, so ein Lehrer.

"Die Eltern mit Kindern an mehreren Schulen drehen völlig am Rad", sagt Thorsten Muschinski, Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen. "Es ist ein unfassbar großes Durcheinander." Man teile zwar das unbändige Vertrauen in die Schulleitungen. "Aber da wären mehr Vorgaben vom Ministerium wünschenswert gewesen."

Schulautonomie ein Fehler?

Die Autonomie der Schulen – in dem Fall ein Fehler? "Die Schulen müssen vor Ort gucken, wie das umsetzbar ist", wehrt sich Priens Sprecherin Patricia Zimnik. Einige Schulen hätten mehr und größere Räumlichkeiten für Abstandsregeln, andere hätten mehr Lehrpersonal aus Risikogruppen. "Das kann man nicht per Direktive für 800 Schulen von Kiel aus", so Zimnik. Es gehe derzeit nicht anders: "Wir können nicht alle Kinder wieder in die Schulen bringen."

Doch gibt es auch Lob für die neuen Vorgaben vom Land: "Es ist wichtig, dass jetzt auch die E- und Q1-Jahrgänge dazukommen", sagt Claudia Pick aus Sicht der Gymnasial-Eltern. Gerade weil in den kommenden Wochen stets nur ein Bruchteil in die Schulen könne, dürfe trotz weiterer Öffnungen aber das Lernen auf Distanz nicht aus dem Blick geraten und weiter optimiert werden.

Lernen auf Distanz muss optimiert werden

Der echte Kontakt zwischen Schülern und Lehrern sei aber auch dafür wichtig, so Ministerin Prien. So könnte der Austausch weitergehen, Probleme besprochen werden. Aus den meisten Schulen heißt es derzeit, dass wiederaufgenommener Unterricht oft in Fragestunden ausarte – gerade bei den höheren Jahrgängen.

Mit dem 1. Juni will Prien Phase 4 der Schul-Wiederöffnung einleiten und damit auch die Jahrgänge 5-7 wieder zulassen – zumindest an einzelnen Präsenztagen. Lediglich von Muschinski ertönt anhand der weitergehenden Öffnungen Skepsis: "Letztlich können wir nur hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert."

Prien dagegen dankt Schulleitungen, Lehrern, Trägern und Eltern und verweist auf gelungene Abschlussprüfungen: "Sie alle haben bisher gemeinsam dafür gesorgt, dass unsere Schülerinnen und Schüler bisher so gut durch diese außergewöhnliche Situation gekommen sind."

