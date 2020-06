Corona-Lockerungen: Unterricht für alle nach den Ferien

Kiel

Den Schülern soll das Erreichen aller Abschlüsse ermöglicht werden. „Trotzdem wird das Schuljahr weiter durch Corona geprägt sein“, sagte Karin Prien.

Der Präsenzunterricht werde nach dem Kohorten-Prinzip organisiert. Das heißt, die Schüler sollen in geschlossenen und möglichst kleinen Lerngruppen bleiben, in denen kein Abstandsgebot mehr gilt. Im Regelfall ist das der Klassenverband. Bei Kursen in der Oberstufe oder Wahlpflichtfächern können die Kohorten nach sorgfältiger Abwägung mehrere Lerngruppen oder einen ganzen Jahrgang umfassen.

„Wir wollen damit erreichen, dass nicht eine ganze Schule in Quarantäne gehen muss, falls ein Fall auftritt, sondern bestenfalls nur eine Klasse oder ein Jahrgang“, so Prien. Weil Lehrer in mehreren Klassen eingesetzt sind, müssen sie weiterhin das Abstandsgebot einhalten.

Die Rede von Karin Prien im Video

1600 Lehrer aus der Corona-Risikogruppe fehlen für den Unterricht

1600 Lehrkräfte im Land seien nicht für den Präsenzunterricht verfügbar, weil sie zur Risikogruppe gehören. „Das entspricht etwa sechs Prozent. Der Anteil ist sehr niedrig im Vergleich zu anderen Ländern“, sagte Prien. Die Lehrer sollen ihre Dienstpflicht aus dem Homeoffice erfüllen, ihre Kollegen unterstützen und für digitale Angebote eingebunden werden. Eine denkbare Variante sei, dass sie per Video in Klassen zugeschaltet werden.

Um die Schulen personell zu stärken, hat das Kabinett beschlossen, dass es 10 Millionen Euro der Coronahilfen zur Verfügung stellen will, um Ersatz für die fehlenden Lehrkräfte und zusätzliches Personal für die pädagogische Umsetzung der Digitalisierung einzustellen. Online-Lernangebote sollen weiter ausgebaut und aufrechterhalten werden – auch für den Fall eines erneuten Infektionsgeschehens.

Experten aus der Medizin bestätigen Kurs der Landesregierung

Eine Rückkehr an die Schulen sei nicht nur möglich, sondern auch geboten, so Prien. Das untermauerte Prof. Philip Rosenstiel, Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, der zum wissenschaftlichen Beraterkreis der Landesregierung gehört. Die Infektionszahlen seien trotz Lockerungen – sowohl an Schulen als auch im Tourismus und anderen Lebensbereichen – konstant niedrig geblieben.

„Wenn man sich die weltweite Datenlage nüchtern anschaut, lässt sich keine herausragende Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus feststellen.“ Als Mediziner blicke er aber „sehr wachsam“ auf die Öffnungen, die Pandemie sei noch lange nicht überstanden. „100 Prozent sicher ist es nicht, aber es ist sicher genug“, fügte der Chef der Pneumologie an der Lungenclinic Großhansdorf, Klaus Rabe, hinzu. Schleswig-Holstein sei gut vorbereitet auf begrenzte Ausbrüche an Schulen.

