"Die Abschlussjahrgänge sollen beginnen"

Kiel

Herr Professor Köller, nach Angela Merkels Hinweis war die Aufmerksamkeit für die Leopoldina-Stellungnahme riesig. War Ihnen das vorher klar?

Prof. Olaf Köller: Ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass einige Beteiligte überrascht worden sind, so kurz vor Ostern eingebunden zu werden.

Das heißt, die Leopoldina hat noch Experten hinzugezogen?

Ja, üblicherweise wird die Leopoldina um Stellungnahme gebeten und fragt dann bei Fachvertretern an, ob sie einen Beitrag leisten können. In diesem Fall wurden wir vier Experten aus dem Bildungsbereich um kurze Papiere gebeten, die zu einem Text zusammengefügt wurden – unter anderem in einer dreistündigen Videokonferenz am Donnerstagabend.

Ging es dabei auch schon um Abwägungen zum Infektionsschutz?

Bei allen Empfehlungen gab es drei grundlegende Voraussetzungen: niedrige Neuinfektionszahlen, ausreichende Kapazitäten der Kliniken und das Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen. Das hat auch uns geleitet bei den Empfehlungen zum Hochfahren des Schulsystems. Entsprechend geht das nur schrittweise. Die Schulen müssen sich jetzt erst einmal auf Teilgruppen vorbereiten. Und sicherlich nicht zum 20. April.

Viel diskutiert werden die von Ihnen empfohlenen Klassenstufen, die zunächst in die Schulen zurückkehren sollen. Wie erklären Sie die Empfehlung der Leopoldina-Experten?

Die Empfehlung wurde nicht von allen genau gelesen. Wir empfehlen nicht, zunächst die Grundschule und danach die Sekundarschule wieder aufzunehmen – sondern parallel jeweils die Abschlussjahrgänge beginnen zu lassen. Da geht es um 9- und 10-Jährige oder die Klassen 9 und 10. Den Kindern und Jugendlichen sollte ein vernünftiger Übergang ermöglicht werden. Unsere größte Sorge war, dass diese Gruppen ansonsten den Anschluss verlieren. Und entsprechend sollten auch Abschlussprüfungen geschrieben werden. Die Vorbereitung darauf empfehlen wir in Kleingruppen und auch nicht sechs Stunden am Tag.

Also Augenmerk auf die Schnittstellen im Bildungslebenslauf. Aber wie fair sind denn Prüfungen wie das Abitur jetzt?

Übergänge sind – schon angefangen bei der Kita – extrem wichtig im Bildungswesen. Hier sollten keine Opfer der Corona-Krise entstehen. Sonst könnten sie in der nächsten Bildungsetappe scheitern.

Noch einmal: Wie fair sind dann solche Abi-Prüfungen? Wir haben einen Brief einer Schülerin veröffentlicht, die das Abi unter diesen Umständen nicht vertretbar findet – eine andere will unbedingt schreiben.

Das ist natürlich ein Spannungsfeld: Ohne Prüfungen würde dieser Jahrgang sicherlich privilegiert. Denn die zentralen Prüfungen sind immer ein Korrektiv nach unten. Ob der Jahrgang mit Prüfungen benachteiligt ist, wage ich zu bezweifeln. Denn alle 16 Länder haben auch in der Vergangenheit schon immer bei auffälligen Ergebnissen die Schnitte korrigieren können – beispielsweise bei zu schweren Aufgaben.

Wurden denn die Empfehlungen bei Ihnen immer einstimmig getroffen?

Man einigt sich. Ich persönlich hätte beispielsweise bevorzugt, dass die Abiturienten wieder in die Schulen sollen. Letztlich haben wir uns aber auf die Verpflichtung zum Lernen zu Hause geeinigt. Wir reden ja hier über 17-, 18-, 19-Jährige, die das eigenverantwortlich können sollten.

Wie beurteilen Sie die große Aufmerksamkeit für Wissenschaft derzeit? Wie können Forschung und Politik jetzt und nach der Pandemie voneinander profitieren?

Diese Krise zeigt, dass Wissenschaft Hinweise liefern und beraten kann – aber entscheiden muss immer die Politik. Der enge Dialog ist derzeit besonders und kann Vertrauen geben. Er zeigt allerdings auch, dass selbst wissenschaftliche Aussagen unsicher sein können. Daran kann die Öffentlichkeit gerade teilhaben.

Und was fehlt Ihnen persönlich in Ihrer Arbeit gerade am meisten?

Unsere Untersuchungen in Schulen liegen gerade alle auf Eis. Aber wir erfahren, dass Wissenschaft gut funktioniert, auch ohne dass man sich persönlich sieht.

