Kiel

In zwei Wochen startet das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein. Es wird das dritte sein, das von der Pandemie beeinflusst wird. Für Schüler und Eltern ist klar: Sie wollen wieder so normalen Unterricht wie möglich. Vertreterinnen und Vertreter der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen nehmen dafür auch mögliche Masken- und Testpflichten in Kauf.

Welche Corona-Maßnahmen nach den Sommerferien gelten, will das Bildungsministerium in dieser Woche erklären. Claudia Pick, die Vorsitzende des Landeselternbeirats an den Gymnasien, betont: „Wir brauchen vor allem verlässlichen Unterricht nach Mindeststandards.“ Wenn Präsenzunterricht nicht möglich sei, müsse es klare Vorgaben für Wechsel- und Distanzunterricht geben. „Da kann man nicht einfach wieder mit Arbeitsblättern starten.“

Für Pick wie auch Thorsten Muschinski, Vorsitzender im Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen, und Schülervertreter von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sind regelmäßige Corona-Tests und Maskenpflicht akzeptabel, wenn sie zur Sicherheit in den Klassenräumen beitragen. Auch mobile Luftfilter können dabei aus ihrer Sicht ein Baustein sein. „Jedes bisschen hilft“, sagt Muschinski.

Schüler betonen Bedeutung der Schule für soziale Kontakte

Sie alle wünschen sich Präsenzunterricht, solange das mit der Corona-Lage vereinbar ist. „Die Schule ist auch für unsere sozialen Kontakte wichtig“, sagt Ben Fricke, Landesschülersprecher der Gymnasien. Das betont auch Maximilian Henningsen, stellvertretender Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen. „Schulen sollten nicht als letzte öffnen und als erste schließen. Sie müssen endlich Priorität haben.“

Nicht auf konkrete Maßnahmen festlegen möchte sich Volker Nötzold, Vorsitzender im Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren. Er betont, dass es unter den Eltern wie in der Gesellschaft allgemein ein breites Meinungsspektrum gebe. Dabei seien auch Eltern, die die Corona-Maßnahmen in den Schulen für unverhältnismäßig hielten und nicht mehr nachvollziehen könnten. Auch diese müssten mit ihren Bedenken ernst genommen werden. „Ich habe die große Befürchtung, dass die Gesellschaft sonst auseinanderdriften könnte“, so Nötzold.

Wenig zum Schutz in den Klassenräumen beitragen werden Corona-Impfungen, denn die Impfquote unter Schülerinnen und Schülern ist noch sehr gering. Vor dem Wochenende wurden rund 25.000 Menschen unter 18 Jahren in Schleswig-Holstein mindestens einmal geimpft, das entspricht einer Quote von 5,5 Prozent. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für 12- bis 17-Jährige aktuell nur in bestimmten Fällen. Daher gebe es bislang auch noch keine größeren Impfaktionen für Kinder und Jugendliche, erklärt das Gesundheitsministerium.

Wie viele Lehrkräfte immunisiert sind, ist unklar. Wie das Bildungsministerium mitteilt, unterliegen diese Informationen dem Datenschutz und dürften vom Arbeitgeber nicht abgefragt werden.

Impfpflicht für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein stößt auf Ablehnung

Eine Impfpflicht für Lehrkräfte kommt weder für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch die Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein (IVL-SH) infrage. Auch die Eltern- und Schülervertreter von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sprechen sich dagegen aus: Alle betonen, die Impfung müsse eine private Entscheidung bleiben.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich ebenfalls gegen eine Impfpflicht für Lehrkräfte ausgesprochen, sagt aber: „Es sollten sich weiter möglichst viele Erwachsene, Lehrkräfte und alle übrigen an Schule Beschäftigten und Eltern zeitnah impfen lassen – zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, gerade der jüngeren, für die es noch keine Impfungen gibt.“