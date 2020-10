Unter verschärften Corona-Regeln ist in Schleswig-Holstein die Schule nach den Herbstferien wieder gestartet - ohne Anlaufschwierigkeiten, vermeldet das Bildungsministerium. An der Kieler Gelehrtenschule war es zwar kühl, mit der Maskenpflicht und den Lüftungsvorschriften gab es aber keine Probleme.

Maskenpflicht und Lüften - So lief der erste Schultag nach den Herbstferien ab

Von Anne Holbach