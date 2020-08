Nortorf

Die Schüler versammelten sich vor Schulbeginn vor dem Gebäude und warten auf Anweisung. Viele trugen Masken bereits, andere hielten sie noch in den Händen. Die typischen Bilder von herzlichen Umarmungen oder coolen Handshakes bleiben zum größten Teil aus.

„Es ist ungewohnt, aber im Prinzip hat man sich schon an die Regeln gewöhnt. Vieles gilt auch im Alltag“, meinte der Zehntklässler Bennet Drews.

Am Vortag waren die Schüler von ihren Lehrern per E-Mail informiert worden, welche Regeln zu beachten sind. „Heute haben wir erst einmal fast nur mit unserem Klassenlehrer Unterricht“, meinte Drews. Dort werde dann über die neuen Regeln gesprochen.

„Wir starten um 7:35 und beenden den Unterricht nach der 5. Stunde gestaffelt, um Stau an den Türen zu minimieren“, sagte Schulleiter Timo Off. „Die Klassenlehrer haben den ganzen Tag mit ihrer Klasse. So können wir in Ruhe die neue Lage besprechen und die Regelungen erläutern.“

Maskenpflicht im Schulgebäude von Nortorf

So gilt im Schulgebäude eine Maskenpflicht. Erst im Klassenraum sollen diese abgenommen werden. Wie auf Abstände geachtet wird, sei auch für die Schüler noch unbekannt, meinte Bennet Drews.

Vor den Ferien wurde noch im Kleinverband an einem Tag in der Woche unterrichtet. Schilder an den Eingängen weisen auf Regeln hin, so sollen sich die Schüler beim Gehen durch das Gebäude immer rechts halten, sodass es nicht zu Gedränge kommt.

"Insgesamt fühlen wir uns gut aufgestellt und vorbereitet auf eine Situation, wie es sie noch nie gab", so der Schulleiter weiter. "Unwägbarkeiten und unbekannte Situationen werden also bleiben. Wir setzen auf die gewohnte Gelassenheit der Nortorfer Schüler und Lehrkräfte."

