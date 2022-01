Kiel

Versetzte Pausenzeiten, Schichtbetrieb in den Mensen, abgetrennte Schulhofbereiche – und zuallererst ein Schnelltest: Hunderttausende Schüler in Schleswig-Holstein sind gestern unter verschärften Pandemie-Bedingungen wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zurückgekehrt. Bei einer Corona-Inzidenz von aktuell über 700 in Kiel und landesweit über 500 blicken viele Eltern sorgenvoll auf das gemeinsame Lernen im Klassenzimmer – mitten in der Omikron-Welle.

Das bestätigen Elternvertreter wie Claudia Pick, Landeselternbeirätin für die Gymnasien, und auch Susanne Lottermoser, welche die Familien in Kieler Förderzentren vertritt: „Gerade für Eltern mit vorerkrankten Kindern ist die Lage sehr bedrohlich“, berichtet sie. Doch führt diese Sorge auch zu Konsequenzen? Lassen Eltern ihre Kinder zum Schulbeginn lieber zu Hause?

Kieler Klassenzimmer sind voll, wenige Schüler beurlaubt

Eine Umfrage unter Kieler Schulleiterinnen und Schulleitern ergibt eindeutig: Die Klassenzimmer sind voll. Wenige Kinder und Jugendliche fehlen. Am Förderzentrum Lilli-Nielsen-Schule etwa, das 220 Schüler zwischen sechs und 18 Jahren besuchen, haben Eltern insgesamt drei Schüler nach Rücksprache mit dem Kinderarzt beurlauben lassen“. Diese Fälle sind aus Sicht von Leiter Malte Kolshorn nachvollziehbar – „wir haben hier vulnerable Schüler“.

Wenn Schüler im Unterricht aktuell fehlen, dann häufiger aufgrund von Erkältungen, Magen-Darm-Infekten, oder weil sie als Corona-Infizierte oder Kontaktperson bereits in Quarantäne sind. „Mir liegen keine Beurlaubungen vor“, berichtet etwa Susanne Raimund, Schulleiterin der Grundschule Schilksee. Grundsätzlich sei der Schulstart „völlig reibungslos“ abgelaufen: „Die Kinder waren fröhlich, die Stimmung war leicht aufgeregt. Es war etwas Besonderes in der Luft“, fasst sie die Atmosphäre zusammen. Was sie damit meint? „Natürlich kriegen die Kinder mit, dass die Omikron-Variante vorherrscht. Kinder können es spüren, dass Eltern in Sorge sind.“ Von Anspannung will sie darum nicht sprechen.

Schulstart ruhiger und gelassener angelaufen als gedacht

Für Sinje Wischtukat von der Gelehrtenschule ist es „interessanterweise viel ruhiger und gelassener angelaufen, als wir gedacht hätten“, erzählt sie. Die Schüler seien durchweg in Präsenz erschienen. „Es fühlt sich ein bisschen an wie vor den Ferien, auch wenn die Lage durch Omikron und die strengeren Regeln jetzt eine andere ist.“ Man habe aber Routine in den Abläufen entwickelt: „Jeder weiß, was er tun muss.“

Neu sind die strengeren Abstands- und Hygieneregeln für die meisten Schüler im Land ohnehin nicht. Das hilft bei der Umsetzung, bestätigt auch Grundschulleiterin Raimund: „Die Maskenpflicht kennen sie, die Schulhof-Unterteilung auch, das Testen funktioniert“, so die Schulleiterin. Gelassen könnten besonders die Zweit- bis Viertklässler mit dem wiedereingeführten Kohortenprinzip umgehen. Lediglich die Erstklässler müssten sich an die verschärften Maßnahmen gewöhnen. Drei Corona-Schnelltests pro Woche gehören für 14 Tage dazu.

An der Grundschule Schilksee zumindest ist gestern kein einziger Test positiv ausgefallen, sagt Susanne Raimund. „Viele Kinder wedelten mit dem negativen Testergebnis vom Sonntagabend.“ Damit haben die Familien die Bitte von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) umgesetzt, ihre Kinder bereits vor Schulbeginn am Sonntagabend freiwillig auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen zu lassen.

Vor der ersten Stunde positive Testergebnisse

Doch nicht überall konnte der Unterricht ganz so reibungslos wie in Schilksee beginnen. Christian Bornhalm, Leiter der Klaus-Groth-Schule, einer Kieler Grund- und Gemeinschaftsschule, berichtet von drei positiv ausgefallenen Corona-Antigen-Tests vor der ersten Stunde. Diese Kinder mussten die Schule verlassen und einen PCR-Test abwarten. In seiner Schule indes hätten keine Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht abgemeldet. Zwei Beratungsgespräche habe es aber vor den Ferien gegeben. Der Weg zu einer Schul-Befreiung sei jedoch aufwendig. „Nach den Beratungen erkennen Eltern in der Regel, dass die Beschulung vor Ort sinnvoll ist.“ Eine Infektion mit dem Coronavirus bleibt dabei ein realistisches Risiko. Christian Bornhalm gibt zu: „Ich hatte heute mit mehr positiven Tests gerechnet.“

Positive Test-Ergebnisse auch schon vor den Ferien Routine

Drei positive Test-Ergebnisse bei ansonsten „reibungslosem Schulstart“ meldet auch die Rektorin der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel-Gaarden, Katharina Bruhn, am ersten Schultag. Infizierte Schüler sind nicht neu für sie: „Auch vor Weihnachten hatten wir hier bis zu fünf positive Schnelltests pro Woche.“ Ruhig und routiniert würden die vom Land vorgegebenen neuen Regeln aktuell umgesetzt. Einige Lehrer, so Rektorin Bruhn, fehlten derzeit wegen der Corona-Lage. Von beurlaubten Schülern hingegen berichtet sie nicht.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenig überraschend fasst daher der Kieler Schulrat Jan Stargardt den Schulstart als „sehr gelungen“ zusammen: Auch bei den hohen Inzidenzen gab es keine Nachfragen oder Kritik von den Schulen. Das bewerten wir als Schulaufsicht als positives Signal.“ In Schleswig-Holstein besuchen nach Angaben des Bildungsministeriums fast 362.000 Schülerinnen und Schüler insgesamt 794 öffentliche allgemeinbildende Schulen.

SPD-Politiker: Klassenfahrten im ersten Quartal streichen

Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte die Maßnahmen gestern erneut als unzureichend, fordert weiterhin tägliche Tests. Ebenso wie SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat erwartet sie ein leichteres Umschalten auf den Wechsel- und Distanzunterricht. Auch ein Aussetzen der Präsenzpflicht auf Antrag und eine klare Aussage zu Klassenfahrten, „auf die im ersten Quartal 2022 verzichtet werden sollte“, gehören für Habersaat auf den Tisch. Es sei unverständlich, dass die Testpflicht für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler noch auf sich warten lasse. „Im Landtag gelten strengere Regeln als im Klassenraum.“

Von Niklas Wieczorek Rieke Beckwermert