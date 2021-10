Lübeck

Viele Schleswig-Holsteiner haben die Herbstferien genutzt, um im Ausland noch einmal ein bisschen Sonne zu tanken. Angesichts dieser Reiserückkehrer rechnen Experten damit, dass die Inzidenz in den kommenden Wochen steigen wird. Deshalb lässt das Kieler Bildungsministerium Vorsicht walten und hat die Maskenpflicht in Schulen zunächst bis Ende Oktober verlängert.

Prien: „Wir beraten über Lockerung der Maskenpflicht ab November“

Nach Auskunft des Kieler Bildungsministeriums soll „ab November bei weiterhin günstiger Pandemielage die Maskenpflicht weiter gelockert werden“. Ministerin Karin Prien kündigte am Donnerstag an: „Wir werden nach den Herbstferien in der Koalition unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage über eine weitere Lockerung der Maskenpflicht in den Schulen nach dem 1. November beraten. Schulen, Lehrkräfte und Eltern werden von uns rechtzeitig über die neue Regelung informiert.“

Virologe zuversichtlich: Impfung für Neun- bis Elfjährige bald möglich

Aus fachlicher Sicht „wäre eine längerfristige Beibehaltung der Maskenpflicht an Schulen sinnvoller als das regelmäßige Testen“, sagt der Kieler Virologe Prof. Dr. Helmut Fickenscher. Das sei aber vermutlich schwierig durchzusetzen, da beispielsweise in Bayern und im Saarland schon jetzt keine Masken mehr im Unterricht vorgeschrieben sind. „Wir werden die Entwicklung in den kommenden Wochen genau beobachten und die Maßnahmen entsprechend anpassen müssen“, sagt der Virologe.

Fickenscher ist zuversichtlich, dass „früh im Jahr 2022 auch Neun- bis Elfjährige mit Biontech geimpft werden können“. Das wäre aus seiner Sicht ein großer Fortschritt, „weil es die Impfquote weiter erhöht“. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Schleswig-Holstein inzwischen 51,1 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 57,5 Prozent haben die erste Impfung erhalten.

Luftfilter: GEW fordert mehr Tempo

Auch Thorsten Muschinski vom Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen plädiert für eine Beibehaltung der Maskenpflicht im Unterricht. Diese dürfe erst fallen, wenn alle Klassen mit Luftfiltern ausgestattet sind – und davon sei Schleswig-Holstein noch sehr weit entfernt.

Noch immer gebe es in den wenigsten der 800 Schulen und 1800 Kitas im Norden Luftfilter, kritisiert Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Schleswig-Holstein. Letztlich, moniert Schauer, scheitere es am Geld: „Einige Kommunen als Schulträger verzögern die Bestellung, weil sie die Kostenbeteiligung scheuen.“ Dabei habe das Land bereits 2800 mobile Luftfilter bestellt, um eventuellen Lieferengpässen zuvorzukommen.

200 Millionen Euro hatte der Bund im Juli für mobile Raumluftfilter in Schulen und Kitas bereitgestellt. Doch bisher wurde das Geld nicht abgerufen. Die Finanzierung der Anlagen teilen sich der Bund, das Land und die Kommunen als Schulträger. Bund und Land haben Gelder bereit gestellt, Bremsklotz sind laut GEW die Kommunen.

Gewerkschaft: Sicherer Unterricht erfordert mehr Personal

Die GEW-Landesvorsitzenden Astrid Henke hält die Testungen an den Schulen „nach wie vor für einen sehr wichtigen Baustein“ und hofft, „dass die neuen Pool-Testungen so konzipiert werden, dass sie zu einer organisatorischen Entlastung in den Schulen führen“. Vor allem aber wünsche sich die Lehrer-Gewerkschaft zusätzliches qualifiziertes Personal in den Schulen. „Das ist deutlich besser geeignet, die Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler auszugleichen als Nachhilfeinstitute. Mit mehr Personal können aber vor allem größere Gruppen in Schulen auch mal räumlich getrennt werden, um sichereren Unterricht zu ermöglichen“, betont Henke.

Ministerium: Kein Hybrid-Unterricht geplant

Das Kieler Bildungsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass der Schnupfenplan weiterhin Gültigkeit hat. Viele Eltern von infektanfälligen Kindern befürchten daher, dass ihre Kinder im Winterhalbjahr viel Unterricht versäumen werden. Dazu sagt Beate Hinse, Sprecherin des Bildungsministeriums: „Wenn Schülerinnen und Schüler krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen, können sie zum Beispiel auch von zu Hause über das Lernmanagement-System in anderer Form am Unterricht teilhaben. Über diese Plattformen werden allen Schülern Informationen bereitgestellt, dort können sie in Projekten arbeiten oder sich auch untereinander vernetzen.“ Grundsätzlich gelte: Gesundheit geht vor. Laut Hinse ist „nicht geplant, Unterricht für kranke Kinder zu streamen oder in Hybrid-Form anzubieten“.

Elternbeirat: Regelmäßige Tests müssen bleiben

Das findet Claudia Pick, Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gymnasien, „nicht akzeptabel“. Aus ihrer Sicht ist es „ein großer Fehler, dass der Hybrid-Unterricht sträflich vernachlässigt wurde“. Das Land hätte ihrer Meinung nach „die vergangenen Monaten nutzen können und müssen, um Hybrid-Unterricht flächendeckend möglich zu machen“. Denn es sei absehbar, dass Schüler in den nächsten Monaten viel Präsenzunterricht verpassen – entweder wegen leichter Erkältungen oder auch weil sie in Quarantäne müssen.

Aus Sicht des Landeselternbeirats ist es „nicht zumutbar, dass die Schüler dann alleine zusehen müssen, wie sie den verpassten Stoff nachholen“. Laut Pick spricht vieles dafür, die Maskenpflicht ab November zu lockern, aber nur unter der Prämisse, „dass die regelmäßige Testung an Schulen weiterhin stattfindet“.

Von Grit Petersen