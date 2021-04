Kiel

Schüler in den Klassen 1 bis 6 erhalten fast überall wieder Präsenzunterricht. In den übrigen Stufen ist Wechselunterricht geplant. Für die Abschlussklassen gibt es Präsenzangebote – und das gilt überall. Für die übrigen Schulklassen gibt es drei Ausnahmen: In Neumünster gibt es wegen hoher Inzidenzwerte für die Stufen 1 bis 6 Wechselunterricht, sonst soll auf Distanz gelernt werden. In den Kreisen Segeberg und Herzogtum Lauenburg lernen alle Jahrgänge erst einmal auf Distanz. Für die Klassen 1 bis 6 ist eine Notbetreuung geplant.

So läuft die Testpflicht

Am Unterricht in der Schule darf nur teilnehmen, wer regelmäßig ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Das Ergebnis darf maximal drei Tage alt sein. Die notwendigen Tests können an verschiedenen Stellen gemacht werden: in der Schule, bei Ärzten, in Apotheken oder anderen Teststellen für Bürgertests sowie zu Hause. Offiziell steht allerdings jedem nur ein kostenloser Bürgertest pro Woche zu.

Für jedes Testergebnis ist eine qualifizierte Bescheinigung notwendig. Wer sich als Lehrkraft, Schüler oder Schülerin zu Hause selbst testet, muss das Ergebnis in einer Selbstauskunft betätigen. Das Ministerium weist darauf hin, dass falsche Auskünfte Ordnungswidrigkeiten sind.

Selbstests müssen vorerst selbst gekauft werden

Wer sich zu Hause überprüfen will, muss sich die Selbsttests zunächst auf eigene Kosten besorgen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat das mit Sachzwängen begründet: Das Land könne zurzeit nur Gebinde, aber noch keine Einzeltests für den häuslichen Gebrauch an die Schulen ausgeben. Solange keine Einzeltests mit nach Hause genommen werden können, sind Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen und nachgewiesenem Förderbedarf von der Testpflicht befreit. Davon ausgenommen sind auch Prüflinge.

Kinder erkranken jetzt häufiger an Corona

Derweil sorgt eine ZDF-Auswertung von RKI-Daten für Aufsehen. Demnach grassiert das Virus durch die britische Mutante und Schulöffnungen deutlich stärker unter Kindern als angenommen. Dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter Kindern zum Teil viel höher als der Schnitt aller Altersgruppen. In Schleswig-Holstein hat die Inzidenz demnach bei den Fünf- bis 14-Jährigen bereits die Marke von 100 überschritten in: Kiel (104), Neumünster (168), Flensburg (117), den Kreisen Ostholstein (123), Steinburg (183) und Pinneberg (116). In all diesen Regionen lag die Gesamtinzidenz letzte Woche unter 100.

Am stärksten sind Kinder im Lauenburgischen mit Werten von 249 (fünf bis 14 Jahre) und 183 (bis vier Jahre) betroffen. Im Kreis Plön (Gesamtinzidenz 38) sind dagegen wenige betroffen – 47 bei den Kleinen und zehn bei den Älteren. Ähnlich im Kreis Segeberg (Inzidenz 106): Dort betrugen die Werte bei den Jüngeren 97, bei den Älteren 112. In Rendsburg-Eckernförde (Inzidenz 48) lagen sie unter den Jüngeren bei 55, unter den Größeren bei 74.