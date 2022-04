Kiel/Lübeck

Der Schulalltag in den kommenden Wochen soll in Schleswig-Holstein wieder ohne Masken und Corona-Testpflicht möglich sein. Die Maskenpflicht war offiziell schon mit dem Start in die Osterferien, am 2. April, gefallen. „Freiwillig kann jede einzelne Person für sich entscheiden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, heißt es im Hygieneleitfaden des Landes. Einige Schulen haben aber schon angekündigt, direkt nach den Ferien, in denen viele Familien gereist sind, zunächst bei der Maskenpflicht im Schulgebäude bleiben zu wollen.

Denn in Mecklenburg-Vorpommern waren nach dem Ende der Winterferien, als die Schüler und Schülerinnen dort keine Masken mehr tragen mussten, die Corona-Inzidenzwerte wieder deutlich angestiegen.

Direkt vor dem Schulstart am Dienstag zu Hause testen

Schon seit Mitte März ist die Teilnahme an regelmäßigen Tests keine Voraussetzung mehr für den Zugang zur Schule und die Teilnahme am Präsenzunterricht. Allerdings können Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die an Schulen tätigen Personen nach Auskunft des Bildungsministeriums auch nach den Osterferien für freiwillige häusliche Testungen Testmaterial von der Schule für zwei Testungen in der Woche erhalten. In den Schulen waren meist schon vor den Ferien Tests mitgegeben worden, sodass sich die Schüler am Dienstag noch zu Hause vor Unterrichtsbeginn testen können, damit mögliche Infektionen nicht in die Schule getragen werden.

630 Teststationen in Schleswig-Holstein weiter in Betrieb

Neben den von der Schule ausgegebenen Selbsttests stehen hierfür auch die kostenlosen Angebote der Teststationen zur Verfügung. Das Gesundheitsministerium in Kiel bezifferte die aktuelle Zahl der Stationen in Schleswig-Holstein mit rund 630. Den Höchststand hatte es im Juni vergangenen Jahres mit über 880 gegeben. In den meisten Fällen handelt es sich um private Anbieter. Auch Praxen, Apotheken, Kliniken, Kommunen und elf Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung mit dem DRK betreibt, erledigen Corona-Tests.

Die Testverordnung des Bundes war am 30. März bis zum 30. Juni verlängert worden. Damit werden die Tests bis dahin unverändert finanziert. Von der Testmöglichkeit soll vor allem dann Gebrauch gemacht werden, wenn etwa durch Risikokontakte oder Krankheitssymptome (Schnupfenplan) ein konkreter Anlass besteht.

SPD fordert, Testpflicht an Schule wieder einzuführen

Wenn ein Schnelltest Positiv ausfällt, muss der Schüler zu Hause bleiben. In Schleswig-Holstein gilt noch bis Ende des Monats eine Isolationspflicht von zehn Tagen, ein Freitesten ist erst nach sieben Tagen möglich.

Der SPD reicht das nicht. Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Mai, forderte am Freitag, die Testpflicht in Schulen wieder einzuführen. „Das sollte mindestens für die Phase nach den Ferien sofort umgesetzt werden“, erklärte er.

Von Julia Paulat