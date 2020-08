Kiel

Die Mittagsverpflegung kann an den Schulen im Land nur unter besonderen Bedingungen ablaufen. Wie auch für den Rest der Schule gilt es, für die Mensa ein Hygienekonzept aufzustellen. "Das machen die Schulen in Absprache mit den Mensabetreibern", so eine Sprecherin des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums.

Dabei gelte es etwa, auf ausreichend Abstand und getrennte Ein- und Ausgänge zu achten. "Es kann natürlich passieren, dass Schulen mit kleinen Mensen diese erstmal nicht öffnen, weil unter den Umständen nur wenige Schüler hineinpassen."

Mittagessen ist an Schleswig-Holsteins Schulen nach Kohorten getrennt

„Kohortenrein“, heißt nach Klassenstufen getrennt, wird die Essenabholung in der Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel organisiert. Es gebe versetzte Ausgabezeiten und das Essen fände dann im jeweiligen Klassenraum statt, so der Schulleiter Malte Schulz.

Ähnlich will es die Kieler Humboldt-Schule handhaben. „Es darf sich nur eine Kohorte in der Mensa aufhalten, das Essen abholen und dann in den Klassenraum mitnehmen“, sagt Schulleiterin Dagmar Vollbehr. Außerdem gelte die „Einbahnstraßenregelung“, damit die Abstände eingehalten würden.

Auch am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft in Kiel müssen die Schüler bestimmte Laufwege einhalten. "Die Ausgabe ist ebenfalls geregelt", so Schulleiter Gerhard Müller. Die Schüler könnten aus drei Menüs auswählen, die ihnen dann gemeinsam mit Besteck und Serviette auf einem Tablett gegeben werden. Insgesamt sei die Mensa sehr groß und könne in mehrere Räume unterteilt werden, sodass die Trennung der Kohorten sichergestellt sei.

Gegessen wird nicht immer in der Mensa

Christian Bornhalm von der Klaus-Groth-Schule hat entschieden, dass gemeinsames Essen derzeit nicht möglich ist. „Um 13 Uhr könnten die Klassensprecher das Essen in der Mensa abholen und dann im Klassenraum essen“, sagt der Schulleiter. Für alle, die dann schon nach Hause gingen, gebe es ein „Essen to go“.

Am RBZ Technik in Kiel gibt es zwar Essen, das wird laut Schulleiter Jörn Schelzig aber anders bestellt als sonst: "Eigentlich kann man am Tresen sein Menü zusammenstellen. Derzeit wird das Essen über eine App bestellt und bezahlt." Zur Mittagszeit würden einige Schüler pro Kohorte die Bestellungen abholen. Jede Kohorte isst dann in dem Bereich der Schule, in dem sie sich auch sonst aufhalte.

Manche Angebote sind nicht möglich

An der Friedrich-Junge-Schule gibt es in der Mensa Mittagessen, wie Grundschulkoordinatorin Gesa-Mareile Lorenz berichtet. Der Kioskbetrieb sei allerdings eingestellt. Sich in der Pause ein belegtes Brötchen holen, ist damit nicht möglich. "Dafür müssten verschiedene Kohorten in einen Bereich der Schule, der ja zu einer bestimmten Kohorte gehört", so Lorenz.

Erst in der kommenden Woche öffnet das Ernst-Barlach-Gymnasium seine Mensa wieder. Schulleiter Christian Stegmann spricht von einem komplizierten Hygienekonzept, das mit den jüngeren Klassen anfängt. Hier sei besonders der fehlende Platz problematisch, da es derzeit nur eine Behelfsmensa gebe. Die richtige Mensa werde erst in einem Jahr fertiggestellt.

Die Mensa im Schulzentrum in Lütjenburg bleibt vorerst geschlossen. Der Betreiber hat noch kein Hygienekonzept entworfen, das verhindert, dass sich die getrennten Schüler-Kohorten vermischen, berichtet der Leiter des Gymnasiums im Schulzentrum, Frank Seidel. Allein beim Gymnasium teile sich die Schülerschaft in vier Gruppen. Dazu kommen weitere sechs Kohorten der Gemeinschaftsschule, die mit dem Gymnasium in einem Gebäude untergebracht ist. Alle dürfen sich nicht begegnen. Beim Mittagessen könnte man die Schüler theoretisch noch trennen, aber im Snack-Bereich, der vormittags geöffnet war, sei das bisher nicht möglich.

Von Jördis Früchtenicht, Hannah Küppers und Hans-Jürgen Schekahn

