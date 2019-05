Glinde

Am Sonntagmittag kam es in Glinde ( Kreis Stormarn) zu einem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten und einem Mann. Die Polizei wurde gegen 13 Uhr ins Gewerbegebiet Glinde gerufen, weil ein Mann am Telefon behauptete, seine Familie umgebracht zu haben.

Als die Einsatzkräfte den Mann in Glinde auffanden, bedrohte er sie mit einer Waffe. Wenig später solle er sich die Waffe selbst an den Kopf gehalten haben. Mit Pfefferspray wollten die Beamten den Mann zur Aufgabe zwinge, aber der Wind war zu stark. „Am Einsatzort eingetroffen lief der Tatverdächtige nach einem kurzen Wortwechsel mit den Polizeibeamten mit vorgehaltener Schusswaffe auf die Beamten zu“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. „Der Angriff des 38-jährigen wurde durch gezielte Schüsse auf die Beine des Mannes beendet.“

Der Mann wurde festgenommen und in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt.

Mann bei Schusswechsel am Bein getroffen

Sechs Patronenhülsen lagen hinterher auf der Straße und auf dem Gehweg – sie wurden wenig später sichergestellt. Auch die Waffe des Mannes wurde sichergestellt, er selbst von Sanitätern versorgt.

Der Tatort wurde abgesperrt. Anschließend stellte sich heraus, dass in dem Haus niemand verletzt oder gar getötet worden war.

RND