Kiel

Das aus Aluminium mit zwei Traversen konzipierte Schiff gehört dem ausschließlich über Spenden finanzierten Verein „One Earth – One Ocean“ (OEOO). Eine „maritime Müllabfuhr“, die aktiv und mit Überzeugungsarbeit gegen Plastikmüll und Geisternetze in den Meeren kämpft. Letztere sind herrenlose Fischernetze, die zur Todesfalle für Meeressäuger, Fische, Seevögel und Weichtiere werden können und mit der Zeit in Mikroplastikteilchen zerfallen. Geschätzt bis zu 10 000 Netze gehen jährlich in der Ostsee verloren.

Meldeportal für Geisternetze

Ruhig, fast elegant gleitet die zwölf Meter lange und zehn Meter breite „ Seekuh“ bei spiegelglatter Ostsee aus dem Hafen hin zur ersten Einsatzstelle vor der Steilküste Schilksee Süd. Mit an Bord sind fünf Taucher der Scientific Diving Association (SDA) und ihr Vorsitzender Hubert Pinto de Kraus. Der Kieler Verein hatte vor fünf Jahren ein freiwilliges und unverbindliches Meldeportal entwickelt (https:// geisternetze. moonface.space/), über das Fischer den Verlust ihrer Netze oder Wassersportler Wrack- und Geisternetzpositionen angeben können. „Gerade an den Wracks leben viele Fische, weil sie dort Schutz finden. Fischer ziehen ihre Netze gern darüber oder stellen sie in die Nähe. Oft bleiben sie entweder hängen oder verhaken sich wegen der Strömung“, berichtet Rüdiger Stöhr von OEOO.

Anzeige

Habitat oder Gefahr?

An sieben Tagen pro Woche grast die „ Seekuh“ die Bereiche um die Eckernförder, die Strander und die Kieler Bucht ab. In der vergangenen Woche konnten sie mit den Tauchern an einer der gemeldeten Positionen in der Eckernförder Bucht ein zehn Meter langes Schleppnetz bergen, das in acht Metern Tiefe zwischen Trümmern einer von den Engländern nach dem Krieg gesprengten Seebrücke hing. Strandkrabben, Seesterne, Seeskorpione und weitere Meeresbewohner nutzen das Areal als Lebensraum, das Netz war Habitat und Falle zugleich. Deshalb ist die Bergung auch immer Abwägungssache. „Geborgen werden Netze, nachdem sie begutachtet und für die Umwelt als gefährlich eingestuft wurden. Es gibt auch festsitzende Netze, die bereits eine Integration in die Tier- und Pflanzenwelt zum Beispiel durch Bewuchs erfahren haben. Diese gilt es zu beobachten“, erklärt Stöhr.

Weitere KN+ Artikel

Zur Galerie Mülleinsatz der "Seekuh" in der Ostsee

Auf der Fahrt legen die Taucher schon ihre Ausrüstung an, um vor der Steilküste gleich nach einer Aalreuse, die Sporttaucher an das SDA-System gemeldet haben, abtauchen zu können. Doch zuerst muss OEOO-Kapitän Manfred Kähler die „ Seekuh“ an die richtige Stelle bringen. Die Untiefe von 0,8 Metern macht ihm Sorgen: „Ich bin Segler. Wenn ich Wassertiefen von unter zwei Metern sehe, werde ich skeptisch.“ Rüdiger Stöhr übernimmt. Schließlich liegt die „ Seekuh“ mit 70 Zentimetern Tiefgang und noch 1,40 Metern unter sich fest verankert zwischen Untiefe und der Untiefentonne.

Das zweite Team findet die Aalreuse

Meeresbiologe Alejandro Pinzon und Meeresgeologe Ben yamin Sadira bilden das erste Team. Eine halbe Stunde lang suchen sie vergeblich. Erst Team zwei mit Sarah Hayer und Mike Wordtmann hat Erfolg und kann mit der Boje die Position markieren. Von der Aalreuse sind noch die mit Beton beschwerten Kunststoffröhren vorhanden und die Verbindungsleinen. Mit dem Verlust der Markierungsboje wurde die Reuse zum Geisternetz. Raus müssen aber auch die Röhren. „Sonst setzten sie unter Wasser Mikroplastik frei“, so Stöhr. Vier Männer müssen an Bord anpacken, um sie herauszuwuchten. In der nächsten Woche soll die Suchaktion in der Lübecker und in der Neustädter Bucht sowie rund um Fehmarn weitergehen. Danach will sich die Crew des Müllbergungsschiffes noch auf in den kleinen Belt nach Dänemark aufmachen, wo wegen der Trolling-Fischerei vor allem Schleppnetze das Problem sind. Dort würden die Umweltschützer in einem Brutgebiet der Schweinswale immer wieder auf viele in den Netzen verendete Jungtiere stoßen, berichtet Stöhr.

Begleitet wird die Kampagne von der in Holtenau ansässigen Firma Oceanwell, die sich seit 2015 mit ihrer Initiative „Protect the Ocean“ aktiv für den Schutz der Meere einsetzt und von jedem verkauften Produkt zehn Cent an solche Projekte spendet. „Das Projekt ist langfristig angelegt, in den nächsten Jahren werden immer wieder Bergungsaktionen stattfinden zum Schutz der marinen Ökosysteme“, sagt Oceanwell-Mitbegründer Levent Piker.

Jährlich kommen 10000 Geisternetze hinzu

Bei geschätzten 100 000 Geisternetzen in der Ostsee und den jährlich neu hinzukommenden 10 000 steht die Frage im Raum, ob die Arbeit des OEOO nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. „Das kann man genauso sagen“, meint Stöhr. „Wir könnten das auch mit zwei Seekühen nicht bewerkstelligen.“ Deshalb sei das vorrangige Ziel, mit den Aktionen weltweit „den Umweltschutzgedanken zu verfestigen, damit er Bestandteil unseres alltäglichen Denkens und Handelns wird“.

Fact Box

Diese Schiffe gehören zum Fuhrpark des Vereins „One Earth – One Ocean“

Der Verein OEOO engagiert sich für eine weltweite Gewässerreinheit, erforscht Mikroplastik in den Gewässern, leistet Aufklärungs- und Bildungsarbeit zur Meeresvermüllung und startet Kampagnen zu diesen Themen. Denn von 80 Millionen Tonnen Plastikverpackungen landet jährlich ein Drittel in der Umwelt. Bis 2050, so schätzt der Verein, wird das Gewicht des Plastiks in den Meeren jenes der Fische übertreffen.

Der Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert, hat derzeit zwei Schiffe im Einsatz, eines im Bau und ein weiteres in Planung. Das kleinste, der fünf mal zwei Meter große „Seehamster“, ist seit 2011 im Einsatz als maritime Müllabfuhr. Der kleine Katamaran kann mit seinem herunterklappbaren Netz bis zu 500 Kilo am Tag sammeln.

Die zwölf mal zehn Meter große „ Seekuh 1“ sammelt seit 2017 Müll auf den Weltmeeren. Sie ist komplett zerlegbar und war 2018 in Hongkong unterwegs. Dort hat sie im Hafen beispielsweise in fünf Minuten 50 Kilo Müll gesammelt.

Aufgrund der dramatischen Situation der Meere stockt der OEOO seine Flotte auf. In einer Lübecker Werft wird derzeit die „ Seekuh 2“ mit solar gespeistem Elektroantrieb gebaut. In Planung ist der 100 Meter lange und 18 Meter breite „Seeelefant“. Bordeigene Kräne sollen hier den von anderen gesammelten Meeresmüll übernehmen, der mit der im Bauch des Schiffes integrierten Anlagetechnik aufbereitet, sortiert und verarbeitet wird. Neben sortenreinen Kunststoffballen sollen so in Zukunft Energie und Öl aus dem Plastikmüll gewonnen werden. Mit dem „Seeelefant“ sollen die Müll-Hotspots angefahren werden, um mit den Menschen vor Ort die Umwelt zu reinigen.

Das Spendenkonto vom

OEOO: Volksbank Raiffeisen-

bank Fürstenfeldbruck,

IBAN DE47 7016 3370 0004 70