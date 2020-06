Quarantäne für Schweden-Rückkehrer: Kaum Kontrollen in Kiel

Kiel

Als die "Stena Scandinavica" am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr am Schwedekai in Kiel festmacht, ist der Betrieb auf dem Parkplatz vor dem Fähranleger noch mäßig. Nur eine Handvoll Autos und ein Dutzend Lastwagen stehen auf den Parkplatz, vor dem Eingang wartet ein Taxi und zwei Männer mit einem Porsche auf dem Anhänger. Besondere Vorkehrungen für die Quarantäne, die Schweden-Rückkehrer seit dem Wochenende in Schleswig-Holstein erwartet, sind nicht zu erkennen.

Hintergrund ist, dass in dem skandinavischen Land der Grenzwert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Wie berichtet, müssen sich Rückkehrer aus Schleswig-Holstein deswegen unmittelbar nach der Ankunft nach Hause begeben, das Gesundheitsamt informieren und sich für 14 Tage isolieren. Für Reisende aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gelten ähnliche Vorschriften.

Anzeige

Wartende haben von Corona-Auflage gehört

"Ich warte auf Schweden, die meinen Porsche kaufen wollen", sagt Klaus Neumann. Er ist extra aus dem Kreis Schaumburg in Niedersachsen nach Kiel gekommen, um den Sportwagen zu verkaufen. "Wenn das wegen der Quarantäne nicht klappt, wäre das für beide Seiten ärgerlich", sagt er.

Weitere KN+ Artikel

Wenig später laufen die ersten Reisenden durch die Gangway. Am Terminal-Ausgang wartet Taxifahrer Sönke Nielsen auf Fahrgäste. "Die müssen im Auto Mundschutz tragen", sagt er. Durch eine zusätzliche Trennscheibe zum Fahrgastraum fühlt er sich jedoch gut geschützt. "Bedenken hätte ich nur, wenn ich wüsste, dass bei einem Fahrgast ein konkreter Corona-Verdacht besteht", sagt er.

Reisende zeigen sich überrascht

Nur eine Handvoll Reisende verlassen wenig später das Terminal an der Kaistraße zu Fuß. Von Polizei oder Gesundheitsamt behelligt werden sie augenscheinlich nicht. Auf die Quarantäne angesprochen, zeigen sie sich sowohl überrascht als auch unbeeindruckt. "Ich weiß davon nichts", sagt eine deutsche Reisende, die ihren Namen hier nicht lesen will. Sie sei von Norwegen nur über Schweden eingereist, gehe davon aus, dass die Quarantäne deswegen nicht auf sie zutreffe.

Ein weiterer Reisender sieht das ähnlich. Der Mann mit rheinländischem Dialekt ist ebenfalls über Schweden aus Norwegen eingereist, will gleich mit dem Zug weiterfahren. "In den Nachrichten habe ich gestern Abend nichts davon gehört", sagt er und läuft Richtung Hauptbahnhof.

Keine Information vor Ort

Unterdessen verlassen nun auch Autos und Lastwagen unter den Augen der Bundespolizei die Fähre. Näher kontrolliert werden die Fahrzeuge in diesem Moment augenscheinlich jedoch nicht. Die drei Beamten stehen neben ihrem VW Bus und beobachten den Verkehr lediglich.

Auf dem Parkplatz vor dem Anleger röhrt unterdessen der Motor des Porsche. Die Schweden sind angekommen, drehen mit Mundschutz eine Runde in dem 430 PS-starken Sportwagen. Egal ob sie den Wagen kaufen oder nicht, noch am Abend soll es mit derselben Fähre wieder zurückgehen. Eine Info, ob sie sich vor Ort anders verhalten sollen, haben sie nach eigenen Angaben nicht bekommen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.