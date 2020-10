Landtags-Deabtte - Schweinebetriebe in Not – doch eine Lösung ist nicht in Sicht

Die Schlachtung von 40.000 Schweinen in Schleswig-Holstein ist überfällig, der Platz für Ferkel wird in den Stallungen knapp, und die Feischpreise sind im Keller: Der Landtag hat keinen rettenden Königsweg.