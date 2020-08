Siedenbollentin

Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) ist nach eigenen Angaben im Juni in den Schweinestall in Siedenbollentin, nördlich von Neubrandenburg, eingedrungen. Die dabei entstandenen Aufnahmen hat jetzt der "Spiegel" veröffentlicht.

Eingezwängte Sauen, sterbende Ferkel

Zu sehen sind Sauen in viel zu engen Kastenständen sowie verletzte, sterbende und tote Ferkel, die zum Teil von Kot bedeckt sind. Dies sei keineswegs etwas Besonderes, sagte Ariwa-Sprecherin Sandra Franz: "Die Zustände in dieser Schweinezucht spiegeln den Branchendurchschnitt wider." Die Bilder zeigten, wie viel Leid und Elend "im System Tierhaltung stecken".

"Keinerlei Ansatzpunkte für Vorwürfe"

Auf Anfrage von KN-online teilte Dirk Andresen am Wochenende mit, sich erst am Montag zu der Berichterstattung äußern zu wollen. Laut "Spiegel" habe der Landwirt mitgeteilt, nur eine kleine Minderheitsbeteiligung an dem Betrieb zu besitzen und nicht in die operative Geschäfts- und Betriebsführung eingebunden zu sein.

Über einen Anwalt habe Andresen zudem erklärt, dass in den letzten Monaten Kontrollen durch Bestandstierärzte, das Veterinäramt und unabhängige Audits stattgefunden hätten, die keinerlei Anhaltspunkte für die vorgeworfenen Mängel geliefert hätten. Auf seiner Facebook-Seite bestätigte Andresen, dass er Anzeige gegen Ariwa erstattet habe.

Stellungnahme zum Spiegel Artikel vom 22.8.2020 Natürlich finde ich die Bilder in dem Video nicht schön anzusehen. Ich... Gepostet von Dirk Andresen am Montag, 24. August 2020

Andresen will gegen Habeck antreten

Durch seine Tätigkeit bei "Land schafft Verbindung" (LSV) hatte sich Andresen in jüngster Vergangenheit rasant in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. Der Schleswig-Holsteiner organisierte zahlreiche Proteste und Treckerdemos, mit denen Landwirte sich dagegen wehren, in der Öffentlichkeit als Sündenböcke dazustehen - etwa für eine hohe Nutrat-Belastung im Trinkwasser.

Erst Anfang August gab Andresen seine Bewerbung um ein Direktmandat für die kommende Bundestagswahl bekannt: Für die CDU will er im Kreis Schleswig-Flensburg antreten - und damit gegen den grünen Spitzenmann Robert Habeck. Andresen ist auch Mitglied in einer von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten Zukunftskommission für die Landwirtschaft.

LSV kritisiert "illegale Bildmaterialbeschaffung"

Die Vereinigung Land schafft Verbindung Deutschland kritisiert "die einseitige und unreflektierte Berichterstattung sowie die illegalen Methoden der Bildmaterialbeschaffung des Spiegel" und steht weiterhin zu Bundessprecher Andresen. "Wie alle Betriebe in Deutschland werden auch die von Herrn Andresen regelmäßig zertifiziert und behördlich überwacht", heißt es in einer Presseerklärung. Bei den publizierten Bildern handele es sich um eine "Momentaufnahme, die nichts über die Hintergründe und mögliche Ursachen aussagt".

Gleichwohl habe Andresen umgehend das zuständige Veterinäramt informiert, damit eventuelle Rechtsverstöße aufgeklärt und mögliche Ursachen abgestellt werden könnten. Weiter heißt es: "Selbstverständlich billigen auch wir als Land schafft Verbindung Deutschland e.V. die Fotos und die Bilder der Videos nicht, und Umstände, die zu solchen Situationen führen können, gilt es nachhaltig zu vermeiden." Schlussendlich aber gehöre der Tod von Tieren zur Natur und komme "in jeder Form der Tierhaltung vor, nicht nur bei domestizierten Tieren und in der Nutztierhaltung".