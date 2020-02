Elmshorn

Am Donnerstag gegen 8 Uhr fuhr der 32-jährige Fahrer eines Mercedes nach Erkenntnissen der Polizei von einer Grundstückszufahrt in Elmshorn in die Hamburger Straße ein. Dabei kollidierte er mit einem Skoda, der die Hamburger Straße in Richtung Adenauerdamm befuhr.

Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

Die 51-jährige Beifahrerin des Skoda aus dem Kreis Steinburg wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Lesen Sie auch:Trickdiebe erbeuten wertvollen Schmuck in Uetersen

Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Unfallermittler des Polizeireviers Elmshorn versuchen nun zu klären, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.