Nicht nur konservative Landespolitiker schlagen die Hände überm Kopf zusammen: Die Stadt Norderstedt hat in dieser Woche in einer ungewöhnlichen Gemeinschaft aus CDU, SPD, Grünen und Linken eine höhere Quote für Sozialwohnungen beschlossen. Was bei der Landes-CDU Kopfschütteln auslöst.