Schwerer Unfall auf A215  bei Rumohr – zwei Schwerverletzte

Kiel

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagmorgen auf der Bundesautobahn 215 in Höhe des Rastplatzes Rumohr. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 31-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto, als er aus Richtung Kiel kam und krachte in die Leitplanke.

Auto wird in zwei Teile gerissen

Danach rutscht das Fahrzeug in Richtung Parklpatzeinfahrt, rammt ein Verkehrszeichen. Das Auto rutscht weiter und prallt mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Aufprall ist so stark, dass der Wagen in zwei Teile gerissen wird. Die Front schlittert weiter und kommt an einem zweiten Baum zum Halten. Das Heck wird zurück geschleudert und kommt links neben der Fahrbahn zum Stehen.

Anzeige

Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Der 31-Jährige Fahrer und seine 24-Jährige Beifahrerin werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge wird mit einem leichten Schock ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Bordesholm zwischenzeitlich voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro.

Von RND/cst