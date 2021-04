Kiel

Laut Landesverordnung können mit entsprechendem Hygienekonzept Schwimmunterricht für Schülerinnen und Schüler unter 14 sowie außerschulische Kurse in festen angeleiteten Gruppen stattfinden. Loslegen sollen die Kinder möglichst nur nach einem negativen Corona-Test. „Ob das reicht, kommt darauf an, wie viele Bäder jetzt öffnen“, sagt SVSH-Präsident Steffen Weber.

Erste Kurse werden online gegeben

Für die Kurse sollen die Schwimmbäder zügig ihren Betrieb wieder aufnehmen, solange keine anderen Menschen die Schwimmbahnen bevölkern. „Sobald es für diese Nutzergruppen keine Einschränkungen mehr gibt, wird es zwangsläufig eng“, sagt Weber. Einen entsprechenden Vorschlag hat der Verband laut bereits im November eingebracht. „Das Projekt hat seitens der Landesregierung aber leider erst Ende März grünes Licht bekommen.“ Die Vereine und Ortsgruppen des DLRG stünden in den Startlöchern. Um die Kinder vorzubereiten, bietet der Verband bereits Onlineunterricht mit ersten Übungen an. Wenn der durch Corona entstandene Stau bei der Schwimmausbildung aufgeholt werden soll, dürfe nun nicht noch mehr Zeit verloren werden, so Weber.

Vereine vor Ort helfen weiter

Es gebe positive Beispiele wie das Kieler Hörnbad, wo bereits wieder Kurse stattfinden, aber das sei längst nicht flächendeckend so. Bei Schwimmvereinen wie dem Kieler SV Neptun sind bereits Online-Anmeldungen zu Kursen möglich. Schon in dieser Woche gestartete Gruppen haben teilweise noch Plätze frei. „Bei vielen Familien ist wohl noch nicht angekommen, dass es die Möglichkeit wieder gibt“, sagt Benjamin Rafail, Vorsitzender des Fördervereins vom SV Neptun. Eltern sollten sich bei ihren Vereinen vor Ort einfach über die Angebote informieren.

Laut Thies O. Wolfhagen vom DLRG ist es ebenfalls eine Herausforderung, schnell Schulen zu finden, die den Schwimmunterricht in ihren Corona-Alltag einbinden können. Da sich dort allerdings die Schülerinnen und Schüler regelmäßig testen müssen, lasse sich diese Vorgabe des Landes leicht umsetzen. Anders sei das bei Angeboten von Vereinen und Ortsgruppen, wo Kinder aus verschiedenen Schulen und Kohorten aufeinandertreffen. Dort müssten tagesaktuelle Tests organisiert werden.