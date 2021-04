Kiel

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Schwimmverband Schleswig-Holstein (SVSH) warnen vor zwei Jahrgängen an Nichtschwimmern. Schon vor Corona konnten etwa 60 Prozent der Kinder nach der Grundschule nicht sicher schwimmen. Seit Beginn der Pandemie haben im Land rund 20000 Schülerinnen und Schüler keinen oder zu wenig Schwimmunterricht bekommen. Dieses Jahr könnte das weitere 10 000 Dritt- und Viertklässler treffen. Bundesweit konnte etwa eine Million Kinder nicht ausgebildet werden, schätzt die DLRG. „Das ist eine dramatische Zahl“, sagt Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen. Das Risikopotenzial für Badeunfälle steige.

Kinder sind Bewegung im Wasser nicht gewohnt

Fehlender Unterricht halte Familien meist nicht vom Strand- oder Schwimmbadbesuch ab, glaubt Thomas Harmgarth, Vize-Leiter der Landeswasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. „Das kann nach unserer Erfahrung durchaus zu kritischen Situationen führen.“ Es sei umso wichtiger, dass Eltern sehr aufmerksam auf ihre Kinder achten. Sind sie die Bewegung im Wasser nicht gewohnt, entstehe schneller Panik, wenn der Kopf unter die Oberfläche gerate.

Der Anteil der Unter-Zehnjährigen bei den 378 Ertrunkenen in Deutschland lag 2020 bei rund sechs Prozent. Auch bei Erwachsenen könne es sich auf deren Sicherheit beim Schwimmen auswirken, wenn sie monatelang keine Praxis haben. Im vergangenen Jahr gab es 25 Badetote in Schleswig-Holstein – sechs mehr als im Vorjahr.

Lesen Sie auch: Auch ohne Corona – Es mangelt an Schwimmkursen

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bäder sollten so schnell wie möglich öffnen

Wartelisten für Schwimmkurse gab es ohnehin, durch die Zwangspause ist ein noch größerer Stau entstanden. „Wir haben im Normalbetrieb nicht einmal ansatzweise genügend Wasserflächen, um diese Kinder in den nächsten Jahren nachzubilden“, sagt SVSH-Präsident Steffen Weber. Solange Bäder für Freizeitaktivitäten noch geschlossen bleiben, sind aber genug Bahnen frei. Der Verband fordert deshalb die Hallenbetreiber auf, an den Nachmittagen so viele Stunden wie möglich für die Ausbildung aufzumachen. Laut Landesverordnung dürfen Gesundheitsämter das für Kurse von Kindern erlauben. „Die Kommunen müssten jetzt umgehend aktiv werden und ihre Hallen öffnen oder die Betreiber dazu bewegen, die Bäder so schnell wie möglich betriebsbereit zu machen“, so Weber. Das geschehe vielerorts nur sehr zögerlich, „weil das teuer ist und die Auslastungen zu gering sind.“

Lesen Sie auch: Rettungsschwimmern fehlt die Praxis

Auch Training und Ausbildung von Rettungsschwimmern mussten monatelang ausfallen. Dennoch sehen sich DLRG und DRK gut vorbereitet auf die Badesaison ab Mai. Sorge bereitet einigen der Eigenschutz, wenn Retter ungeimpft in den Einsatz gehen müssen.