Emkendorf

Seitdem ein Pärchen dieser majestätischen Art vor zwölf Jahren auf einer alten Buche im Wald um das Gut Emkendorf ein Nest baute, ist Horst Andritzke als Horstbetreuer von der Projektgruppe Seeadlerschutz zuständig. "Inzwischen sind dort 20 Jungtiere geschlüpft", sagt er mit einem gewissen Stolz.

Auch diese Brutsaison habe vielversprechend begonnen. Anfang Februar habe ein Seeadlerpaar bereits den umfangreichen Horst ausgebessert. Wenige Wochen später habe er beide Tiere am Horst beobachtet, "wobei das Weibchen tief in der Nistmulde saß und offensichtlich schon brütete".

Brutverlust der Emkendorfer Seeadler durch Störungen

Doch die jüngsten Ereignisse machen Andritzke ärgerlich. Denn bei späteren Kontrollen mit dem Fernglas habe er keinen brütenden Adler mehr gesehen. Mitte März fand der Borgstedter dann ein zerstörtes Ei unter dem Baum - es war aus dem mächtigen Horst in etwa 25 Metern Höhe gefallen.

Andritzke ist sich sicher, dass der Brutverlust auf eine Störung des Paares durch Menschen zurückgeht. Es muss sich jemand genähert haben, meint er, sodass die Seeadler aufgeschreckt wurden, den Horst und damit auch das Gelege verlassen haben. "Wenn Menschen kommen, sind die sehr empfindlich und gehen sofort hoch", sagt der Betreuer.

Die Abwesenheit der großen Vögel müssen Raben genutzt haben, um sich über die Eier herzumachen, so Horst Andritzke zur einzig möglichen Erklärung. "Die sind plietsch und schnell, wenn das Nest unbewacht ist."

Er weist darauf hin, dass Spaziergänger sich unbedingt fernhalten und auf den Waldwegen bleiben sollten. Der nächste Pfad sei etwa 200 Meter vom Emkendorfer Horst entfernt. Schilder wiesen zudem auf das Seeadler-Schutzgebiet hin.

Seeadler-Bestand in Schleswig-Holstein erholt sich aus eigener Kraft

"Teilweise ist es Unwissenheit, wenn das missachtet wird. Manche denken, Seeadler fotografieren zu können. Sie wissen aber nicht, was sie damit anrichten", so Andritzke.

Laut Bernd Struwe-Juhl, Geschäftsführer des Vereins Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein, kommt es immer wieder zu ähnlichen Fällen. Anfang März etwa sei ein Brutverlust in Glasau im Kreis Segeberg durch Drohnenflüge hervorgerufen worden.

Die Seeadler haben sich Struwe-Juhl zufolge so lange entfernt, dass das Gelege auskühlte und damit verloren war. "Wir leben nicht in der Wildnis, sondern in einer Kulturlandschaft. Man kann nicht alle Störungen verhindern", sagt er.

Trotz der Vorfälle entwickle sich der Bestand aus eigener Kraft sehr positiv. Dabei war die Art fast ausgestorben. Das sei zum großen Teil auf das Insektizid DDT zurückzuführen, das bis zum Verbot in den 1970er-Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt wurde.

Seeadler-Schutz kommt auch Rotmilan und Kranich zugute

Bis dahin hatte es sich in der Nahrungskette niedergeschlagen und sorgte unter anderem bei Seeadlern dafür, dass sich die Eierschalen nicht mehr richtig ausbildeten. Die meisten Bruten gingen verloren.

Heute steht der Seeadler nicht mehr auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Seit 1990 nimmt die Zahl der Brutpaare in Schleswig-Holstein stetig zu. Damals gab es lediglich sieben, heute 123 Revierpaare. "Das Schutzkonzept ist ein großer Erfolg", so Struwe-Juhl, der es weiterhin für nötig hält.

Die Waldsperrgebiete ermöglichten es etwa, dass auch andere Arten wie Rotmilan und Kranich brüten können. Zudem sei das Konzept ökologisch wirksam, weil Seeadler auch Graugänse und Kormorane jagten. Das führe dazu, dass deren Bestände nicht überhandnehmen und Schäden in der Landwirtschaft verursachten.

Die Projektgruppe Seeadlerschutz, die sich aus verschiedenen Naturschutzverbänden und unter anderem der Landesjägerschaft zusammensetzt und im Auftrag des Landes handelt, setze sich auch dafür ein, dass die Windkraftplanung den Seeadler nicht gefährde. Dennoch ist es bereits dazu gekommen, dass Tiere von Anlagen-Flügeln erschlagen wurden.

Seeadler-Junge schlüpfen im April

Seeadler erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 2,50 Metern. Im Unterschied zu anderen Greifvögeln weisen die Schwingen im Flug keine Winkelform auf, deshalb sind die Tiere gut zu unterscheiden. Mit ihren kräftigen Krallen fangen Seeadler vor allem Fische, aber auch Wasservögel.

Die Weibchen legen Anfang März bis zu drei Eier. "Wir sind noch mitten in der Bebrütungsphase", so Bernd Struwe-Juhl. Die Küken schlüpfen ihm zufolge in etwa Mitte April.

Jedoch nicht in Emkendorf. "Viele Vogelarten können einen Verlust durch Nachgelege ausgleichen, das ist bei Adlern aber nicht der Fall. Deshalb werden in diesem Jahr leider wieder keine Jungadler heranwachsen", sagt Horst Andritzke. Bereits 2020 war es aus unbekannter Ursache nicht zu Nachwuchs gekommen.