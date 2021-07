Kiel

  „Ich bade übrigens jeden Tag, fast ohne Ausnahme, es bekommt mir nicht schlecht, und meine Arme werden mächtig stark und fest . . .“, schrifft de groot plattdüütsche Dichtersmann Klaus Groth in‘ Juli 1859. Un twaars an sien Bruut Doris Finke. Hier in’e Seebadeanstalt Düsternbrook kann he sik nich satt sehn „an dem Blau und dem Grün“: „Mir ist immer, als schlösse sich die staubige, laute Welt hinter mir, wenn ich auf dem grünen Rasen zur Badeanstalt komme“, swöögt he.

Aver so enfach mol mit Baadbüx rin in’t Water, so as hüüt - dat geev dat anno dunnemol in‘t mondäne Seebad Kiel nich. Düsternbrook weer mol en „Stelldichein der vornehmen deutschen Gesellschaft“, so steiht dat bi den Reiseschriftsteller Jules Vernes. Un Baden dä man nich ut Vergnögen, sünnern för de Gesundheit. De Seebadeanstalt Düsternbrook seh ok ganz anners ut as hüüttodaags. Man mutt sik dat so vörstellen as en antike Tempelanlaag. Dat klassizistische Kurhuus stünn ungefähr dor, wo hüüt dat Lanneshuus is. „Der von vornherein in Aussicht genommene Platz in Düsternbrook vereinige alle Vorteile der berühmtesten Seebäder Deutschlands und selbst Englands . . .“ dor weern sik de Böversten 1822 seker.

In’t smucke Baadhuus geev dat Bäder mit warm maakt Seewater för de Bangbüxen, de nich in Wind un Wellen rut wullen. Binnen seh dat wat kommodiger ut. De Baadwannen weern ut Marmor un dat geev „Ruhebetten“ för achterran. Jüst so as hüüt in’e Wellnesshotels. Wokeen mehr Kuraasch harr, de güng buten baden. Aver de sünd dor nich enfach in’t Water rinjumpt. Dorför geev dat de Baadkarren. Un den Badeheinrich. De weer in Kiel bekannt as’n bunten Hund. Klaus Groth vertellt vun den Keerl in sien Breefe: „Nur am Morgen und am Abend kamen Leute zum Baden heraus. Dann hörte man wohl „Badeheinrichs“ mächtige Stimme oder das Plätschern, wenn er auf dem alten Hans ins Wasser ritt, die Badekarren aufs trockene ziehen . . .“ Noch schöner leest sik de Beschrieven vun den Dichter Joseph von Eichendorff: „Jeder dieser Karren besteht aus einem kleinem niedlichen Stübchen mit Stühlen, Stiefelknecht und allen Bequemlichkeiten, das auf zwei Rädern steht und auf der Seeseite ganz offen ist. Hat sich der zu Badende in die kleine Wohnung einlogiert, so wird sie einige Schritte weit ins Meer hinausgeschoben, und er kann sich nun auf einer vorn angebrachten Strickleiter ohne alle Gefahr so tief in die See herablassen, als er Lust hat.“

Kloor weer natürli ok: Mannslüd un Fruunslüüd müssen „streng voneinander getrennt“ baden. Dat sonöömte „Familienbad“, dat geev dat eerst üm 1902 rüm in uns Seebäder. Un natürli müss en de richtige Kleedaasch anhebben: „Hochgeschlossene, von dunkler Farbe, bezw. aus undurchsichtigen Stoffen hergestellte„ Badeanzüge. De Fruunslüüd hebbt Flanellkleeder anhatt, de as so’n Sack utsehn. Ünner de Kleeder keem sogor noch en Pluderbüx to’n Vörschien. Also, dat weer domols en ganz schön Aggewars, so en Bad in’e Kieler Förde. Aver wat deit man nich all’ns för sien Gesundheit! Denn de Mediziner Perfesser Christoph Heinrich Paff hett seggt, „das kalte Seebad kann als ein heilsames Mittel in allgemeiner Schwäche, in den mannichfaltigen Formen der Hysterie, Hypochondrie, in Krämpfen, im St. Veitstanz, im nervösen Herzklopfen, in vielen nervösen Schmerzen macherley Art, im hysterischen Kopfschmerz, in nervöser Schlaflosigkeit u.s.w. betrachtet werden.„

Dat koole Seewater weer ok för Klaus Groth jüst dat Richtige gegen sien „Nichtbehagen und Nervosität“. De Plattschnacker hett jo sogor in’t Seebad Düsternbrook wahnt. An dat noble Huus geev dat en Halle, „in der zum Wasser hin ein paar Stübchen eingerichtet waren.“ Un in een vun düsse Stuven hett Groth logeert: „Aus meinem Fenster sah man auf den Kieler Hafen hinaus, links Düsternbrook ganz nahe . . . wandelnde Gäste, Badekarren und Stege, alles so lautlos, dass man die plätschernden Wellen Tag und Nacht vernehmen konnte.“ Un wo romantisch seh dat avends ut: „Vor dem Badehause sitzen Leute mit Lampen am Tisch, einzelne Spaziergänger wandern noch am Strande . . .“

Nich blots de Dichtersmann harr sien Pläseer an’t Baden. De Kieler Seebadeanstalt is bald in jedeen Journal un Reisebook to finnen. Allerdings: „Die Lage und die Einrichtungen sind vortrefflich, die Preise hoch“, so steiht dat in en Handbook för Badetherapie binn. „Düsternbrook ist viel besucht als Sommerfrische mehr denn als Seebad von wohlhabenden Schleswigern, Holsteinern und Hamburgern.“ Tja, mit de Priese weer dat so en Saak. Denn Baden, dat weer man blots wat för de betere Gesellschap. Dat kunnen sik de lütten Lüüd nich leisten. Eerst mol müssen se sik Baad-Billets köpen. Un denn müss man sik ok noch en Badekarren anhüürn. De kuss meist soveel, as en Handwarker an en Dag verdeent hett. So sünd denn de feinen Herrschaften un Künstler in Düsternbrook ünner sik bleven.

Theodor Fontane weer hier to’n Bispill Gast. De hett dor 1864 sien erstes Seebad nohmen. Un natürli de groot Pianistin Clara Schumann, Ehefru vun den Komponisten Robert Schumann. Se weer 1855 op Kur in Kiel: „Es ist hier ein schöner Verein von See und Wald, immer sieht man die See durchblinken . . . Im Ganzen bietet das Meer wenig Interesse, aber es ist doch das gemütlichste ländlichste Seebad, das ich kenne.“ Malla Montgomery-Silfverstolpe, en schweedsche Schrieversfru, weer 1912 mit‘n Schipp ünnerwegens: „Wir liefen bei schönstem Wetter in die Kieler Bucht ein. Wir gingen durch das Schloß und den Schloßgarten, eine schöne Allee nach Düsternbrook, wo sich eine vortreffliche Seebadeanstalt befindet. Da badete ich deliziös.“ De Seebadeanstalt Düsternbrook hett veel beleevt in de hunnert Johr. Dat güng op un daal as de Wellen vör Bellevue. „Das alte Seebad soll nicht absaufen“, Der Lack ist ab“, „Still rottet der Steg . . .“, dat sünd blots en poor Slagzeilen ut’e letzten Johrn. Dat süht hüüt slecht ut för dat ole Seebad, wo uns plattdüütschen Dichtersmann Klaus Groth sien Roh un Freeden funnen hett: „Wenigstens habe ich auf meinen späteren vielen Reisen nichts anmutigeres gefunden . . .“

Sommerfrische för de feinen Lüüd De eerste düütsche Ostsee-Seebad hett 1793 in Heiligendamm opmaakt. Dat eerste Nordseebad geev dat 1797 auf Norderney. Seebadeanstalt Düsternbrook: 1821/1822 hett de Architekt Axel Bundsen de klassizistische Villa mit de witten Säulen buut. Dat Huus stünn dor, wo hüüt dat Lanneshuus steiht. Seebad/Wannenbad: Man kunn Wannen-Bäder mit warmet Seewater in’t Huus nehmen oder is mit en Baadkarren rutfohrt to’n Baden. Gesundheit: De Lüüd hebbt nich ut Vergnögen baadt, sünnern vunwegen de Gesundheit. Seebäder in Soltwater weern in’t 19. Johrhunnert in Mood gegen veele Beschwerden. Kieler Seebäder: In’e Wiker Bucht, in’e Swentine-Mündung, in Holtenau, Falkensteen, Schilksee, Möltenort, Laboe, Heikendörp un Mönkebarg.

To’n Ankieken: „Badesaison“, Landeshaus Kiel, Utstellen bit 13. September, www.sh-landtag.de