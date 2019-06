Schleswig-Holstein Vertrag unterzeichnet - Neumünster wird zum Ankunftszentrum Die Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster wird zum Ankunftszentrum. Damit erhält das Land Hilfe vom Bund, auch bei Abschiebungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) unterzeichneten Donnerstag die Verwaltungsvereinbarung.

Innenminister Hans-Joachim Grote und Bundesinnenminister Horst Seehofer unterzeichneten die Vereinbarung am Donnerstag am Rande der Innenministerkonferenz in Kiel. Quelle: Frank Peter