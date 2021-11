Kiel

Das Havariekommando in Cuxhaven bekommt einen neuen Leiter. Am Donnerstag übergab in Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem scheidenden Leiter Hans-Werner Monsees die Urkunde für die Verabschiedung in den Ruhestand zum 30. November.

Sein Nachfolger Robby Renner wechselt aus der Marine in die oberste deutsche See-Havariebehörde. Der bisherige Fregattenkapitän kommt von den Marinefliegern aus Nordholz, dem Nachbarort von Cuxhaven. Der scheidende Monsees wechselte 2001 von der Wasserschutzpolizei Bremen in die neue Behörde nach Cuxhaven. Er übernahm den Aufbau mit einem Team aus Experten für Havarien.

2003 ging das Havariekommando an den Start. Heute hat die Einrichtung 40 Mitarbeiter und ist rund um die Uhr besetzt. Besonders im Winterhalbjahr mit den vielen Stürmen gibt es viel Arbeit auf Nord- und Ostsee.

Koordination der Behörden und Rettungsorganisationen ist der Auftrag

Bei Großschadenslagen auf See oder im Kanal und Häfen übernimmt das Haka, so der Kurzname der Behörde, die Einsatzleitung und kann den mehr als 100 an der Küste im Einsatz befindlichen Landes- und Bundesbehörden sowie den Feuerwehren und Rettungsorganisationen Weisungen erteilen.

Die Einheit verfügt über eigene Hubschrauber und Fahrzeuge und soll immer sofort ausrücken, wenn es eine Havarie gibt, die eine große Gefahr für die Küsten und Menschen darstellt. Dabei kann die Behörde auf fast alle Einsatzmittel zurückgreifen, die es an der Küste gibt: vom Marinehubschrauber bis zum Hafenschlepper.

Rückblickend zieht Monsees eine Erfolgsbilanz. „Wir haben mit dem Team Schifffahrtsgeschichte geschrieben. Die ’MSC Zoe’ war dabei sicherlich einer der bekanntesten Einsätze in den vergangenen Jahren. Es gab aber weitaus mehr“, so Monsees.

„LISCO Gloria“ war besondere Herausforderung

Besonders berührt hat ihn aber die Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2010. „Die Rettung von 240 Menschen von der ’Lisco Gloria’, die im Vollbrand auf der Ostsee trieb, war schon ein sehr herausfordernder Einsatz“, so Monsees. Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und anderen Partnern auf See sei es gelungen, alle Menschen sicher nach Kiel zu bringen.

Monsees erinnert sich an andere Einsätze: „Da war die einmalige Rückholaktion der ’MSC Flaminia’ aus dem Atlantik nach Wilhelmshaven.“ Der Containerfrachter der Reederei NSB war am 14. Juli 2012 auf der Reise von Antwerpen nach Charleston in den USA im Atlantik in Brand geraten und explodiert. Zwei Seeleute starben.

„Wir haben dann als Flaggenstaat eine Entscheidung getroffen. Wir machen das, wir holen das Schiff zurück zum Flaggenstaat“, berichtet Monsees. Es folgte ein Krimi mit den Löscharbeiten an Bord und der Schleppreise vom Atlantik bis nach Wilhelmshaven. „Das war eine Herausforderung über Monate“, so Monsees. Als Alternative stand die Versenkung des Schiffes im Atlantik als kostengünstigere Lösung im Raum. Doch mit einem Bergungsplan zusammen mit der Reederei wurde das Schiff gerettet.

90 große Einsätze an der Küste in 20 Jahren

Bei der Verabschiedung lobte Verkehrsminister Scheuer das Engagement des scheidenden Leiters. „Dank des Havariekommandos funktioniert das Notfallmanagement auf Nord- und Ostsee jetzt hervorragend. Zusammen mit den Partnern von Bund und Ländern haben sie seit 2003 fast 90 Großschadenslagen bewältigt“, so Scheuer.

Das Havariekommando ist heute ein Kompetenz-Zentrum für alle Fragen der Schiffshavarien. Dabei wird die Hilfe auch für Notfälle im Ausland angeboten. „Das ist ein Erfolgsmodell“, so Scheuer.

Gerade mit Blick auf die zukünftigen Aufgaben zur internationalen Kooperation wurde bei der Auswahl des Nachfolgers ein Schwerpunkt auf die Erfahrung mit internationalen Stäben und Kooperationen gewählt.

Mit Robby Renner fiel die Entscheidung im Auswahlverfahren auf einen erfahrenen Marineoffizier. „Als langjähriger Stabsoffizier und zuletzt Kommandeur der Stützpunktgruppe des Marinefliegergeschwaders 3 ist er aufgrund der Kooperation in der Ölüberwachung zwischen Verkehrs- und Verteidigungsministerium bereits mit den Aufgaben des Havariekommandos vertraut und damit bestens geeignet“, so Scheuer bei der Übergabe.

Für die neue Aufgabe zog der Marineoffizier die Uniform für immer aus und wechselt in den Verwaltungsdienst des Bundesverkehrsministeriums, dem das Havariekommando untersteht. „Mich erfüllt es jetzt mit Freude und Stolz, dass ich der Kapitän dieses gut eingespielten Teams sein darf“, so Renner.