Seestermühe

Unbekannte haben in Seestermühe bei Elmshorn die Radmuttern an einem Schulbus gelöst. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Wegen auffälliger Fahrgeräusche wurden die lockeren Radmuttern vom Busfahrer rechtzeitig erkannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Der Fahrer erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Bus war über das Wochenende auf einer Grünfläche in der Dorfstraße abgestellt.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Auch in Brande-Hörnerkirchen ( Kreis Pinneberg) wurden am vergangenen Wochenende Radmuttern an zwei Rädern gelöst.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Nummer 04121-8030 entgegengenommen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, das das Lösen von Radmuttern kein Kavaliersdelikt sei. Die Folgen eines solchen Handelns sind nicht absehbar.

Von RND/aab