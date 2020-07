Kiel

"Toll, dass wir in Schleswig-Holstein so ein Angebot haben", sagte Sütterlin-Waack beeindruckt von der großen Anlage. Der Hafen ist Bundesstützpunkt für Segeln und bietet auch Wohnheimplätze für hoffnungsfrohe Nachwuchsathleten.

Hoffnung macht auch das Geraune um eine deutsche Olympia-Bewerbung für 2032, an die sich Schilksee als Segelstandort andocken könnte. Sütterlin-Waack erinnerte sich, mit 14 Jahren die Spiele 1972 in Kiel miterlebt zu haben. Mit einer Olympia-Bewerbung habe sich die frische Ministerin aber noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Sie sagte lediglich: "Man muss diesen Standort weiter stärken."

Geld wird benötigt im Hafen Schilksee

Irgendwoher muss aber das Geld kommen, waren sich die Diskutierenden einig: Zwar hielten sich Stadt und Sportvertreter mit Forderungen beim Antrittsbesuch zurück – doch machten sie klar, was getan werden muss, um das Areal zukunftsfähig zu machen. "Wir bemühen uns, die Infrastruktur anzupassen", sagte Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken ( SPD).

WLAN, Strom- und Wasserleitungen müssten aktualisiert werden, außerdem sei die Bootshalle an die Kapazitäts-, die Schwimmhalle an ihr Lebensende gelangt. Dazu werde er weiter mit der Landesregierung ins Gespräch gehen. Dass hier Fördermittel erwartet werden, schwang mit.

Sportler brauchen Geräte- und Schulunterstützung

"Wir wollen in der Spitze bleiben", sagte DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner – dafür sei es essenziell den Athletikraum aktuell zu halten. Auch Segelinternatsleiterin Petra Homeyer hoffte, dass Sütterlin-Waack weiter bei Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) für Erleichterungen für Nachwuchsathleten in der Schullaufbahn werben möge. Die Synergien mit anderen Sportarten sollten dafür ausgebaut werden.

Landessportsverbandspräsident Hans-Jakob Tiessen erinnerte aber: "Wir haben in Schleswig-Holstein keine Eliteschule des Sports." Bei dem Thema und in Schilksee sei "mehr Substanz" möglich. Sütterlin-Waack versprach die Anregungen mitzunehmen. In der weiteren Debatte um Olympia 2032 und um Gelder wird sie nach dem Antrittsbesuch auch Zusagen machen müssen.

