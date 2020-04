Schwedens "Gorch Fock" vorzeitig zurück

Kiel

Schwedens Marineschulschiff "Gladan" sollte eigentlich bis Mai mit jungen Marinesoldaten im Atlantik segeln. Doch dann erreichte auch Schwedens Segelschulschiff die Corona-Krise.

Aufgrund der Reisebeschränkungen konnten die Soldaten am 18. März für den letzten Törn nicht nach Lissabon kommen. Deshalb ordnete die schwedische Marine die vorzeitige Rückkehr des Schiffes an.

Crewwechsel in Lissabon scheiterte

Die seit dem Jahreswechsel an Bord eingeschifften 25 Studenten segelten das 42 Meter lange Schiff deshalb von Lissabon zurück in die Ostsee. Am Ostersonntag schleuste die "Gladan" in Brunsbüttel in den Nord-Ostsee-Kanal ein und erreichte am Abend die Ostsee.

Am Dienstag soll das Schiff in Karlskrona einlaufen und dort auf das kommende Sommerprogramm vorbereitet werden. Die Aufgabe der "Gladan" und ihrer Schwester "Falken" ist in Schwedens Marine vergleichbar mit der der " Gorch Fock" in der deutsche Marine.

Die 1947 und 1948 gebauten Segelschulschiffe sind für die seemännische Grundausbildung der Soldaten der schwedischen Marine zuständig. Die "Falken" liegt gerade in der Werft bei Göteborg.

" Thor Heyerdahl " erreicht Südengland

Auf Heimatkurs ist auch das Kieler Segelschulschiff " Thor Heyerdahl". Am Ostersonntag erreichte der Toppsegelschoner die südenglische Küsten. An Bord sind 34 Schüler, fünf Lehrkräfte und zehn Crewmitgliedern.

Der Segler ankert vor Falmouth, wo die Besatzung und Schüler jetzt nach der Atlantiküberquerung ein paar Tage Zeit zur Ruhe hat. Am 26. April wird die " Thor Heyerdahl" in Kiel erwartet.