Kiel

Die Feuertaufe ist bestanden. Nach mehr als 8000 Seemeilen erreicht die „Gorch Fock“ am Freitagmorgen wieder ihren Heimathafen Kiel. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Auch nach fünf Jahren Überholung gibt es noch jede Menge zu tun. Besonders der Einsatz im Wind findet bislang noch unter Einschränkungen statt. Was für ein Segelschulschiff alles andere als ein kleines Problem ist. Kommandant und Kapitän zur See Nils Brandt gibt sich trotzdem zufrieden. Trotz der widrigen Windverhältnisse habe sich das Schiff mit den Segeln bewährt, berichtet er nach der Ankunft in der Kieler Förde.

Etwa die Hälfte der Strecke hat die Bark aber ohne Motor zurückgelegt – eine Bilanz, die deutlich hinter den Ergebnissen der Reisen vor der großen Überholung zurückbleibt. Noch 2014 war das Schiff bei der Ausbildungsreise 70 Prozent der damals 10.000 Seemeilen gesegelt. Zuvor lagen die Werte regelmäßig zwischen 75 und 90 Prozent.

Wann die „Gorch Fock“ unter „Vollzeug“ fährt, ist noch unklar

Wie oft die Segel gesetzt werden, entscheidet allein der Kommandant. Dabei spielen Fragen der Sicherheit von Schiff und Besatzung eine große Rolle. Ein Grund für die Zurückhaltung: Nach der so langen Liegezeit in der Werft soll das Schiff jetzt erst ganz bedächtig wieder an die Fahrt unter vollen Segeln herangeführt werden. Auch beim Einlaufen in die Kieler Förde am Mittwoch waren die Segel an den Masten fest verschnürt. Das hatte nach KN-Informationen jedoch einen harmlosen Grund: Die Besatzung musste sich auf die Rückkehr vorbereiten.

Wann das Schiff erstmals mit allen 23 Segeln unter „Vollzeug“ durch die Wellen pflügen wird, ist noch unklar. Bislang gibt es lediglich Bilder von dem Schiff mit sechs bis acht gesetzten Segeln. Auch in dem am Dienstag auf Twitter veröffentlichten Image-Film gleitet die „Gorch Fock“ nur mit acht der 23 Segel durchs Meer.

Einlaufen der „Gorch Fock“ in Lissabon war einer der Höhepunkte

Fakt ist aber auch, dass die Einfahrphase mit den entsprechenden Funktionsnachweisen für Segel bei der Bundeswehr ein komplexer Vorgang ist. Hier stehen noch zahlreiche Tests an. Das ist ganz anders als bei zivilen Segelschulschiffen.

Auch wenn die 171. Auslandsausbildungsreise unter Segelgesichtspunkten alles andere als eine Rekordfahrt war, so hat sie für die 120-köpfige Stammbesatzung und die ab Malaga eingeschifften 70 Offizieranwärter und Offizieranwärterinnen doch einige Höhepunkte gebracht. „Es war für uns ein besonderes Erlebnis, als die ,Gorch Fock’ beim Einlaufen in Lissabon durch ihr Schwesterschiff ,Sagres’ der portugiesischen Marine begleitet wurde“, so Nils Brandt. Die gemeinsame Fahrt den Tejo hinauf „war eine großartige Geste unserer portugiesischen Kameraden“, schwärmt Brandt.

Ende November hatte der Dreimaster mit rund 100 Besatzungsmitgliedern unter dem Kommando von Nils Brandt Kurs auf die Kanarischen Inseln genommen. Nach dem Training der Stammbesatzung und Segelcrew lag das 89 Meter lange Schiff Weihnachten im Hafen von Santa Cruz de Tenerife. Wegen der Corona-Fällen in der Stammbesatzung musste ein erster Ausbildungstörn abgesagt werden.

Für „Gorch Fock“-Kommandant Nils Brandt endet mit dem Einlaufen auch die Seefahrt. Die „Gorch Fock“ war nach der Fregatte „Schleswig-Holstein“ seine zweite Kommandantenzeit. In der deutschen Marine ist der 55-Jährige jetzt Rekordhalter als Kommandant. Zusammengerechnet kommt er auf mehr als neun Jahre als Schiffsführer, davon sieben Jahre und acht Monate als Kommandant der „Gorch Fock“. Damit ist er als 14. Kommandant der Schiffsführer mit der längsten Dienstzeit auf der Bark. Allerdings muss er ein Großteil dieser Zeit aus bekannten Gründen an Land verbringen.

„Für mich persönlich war natürlich auch das Zusammentreffen mit der Fregatte ,Schleswig-Holstein’ ein bewegender Moment“, so Brandt mit Blick auf seine letzte Reise in Verantwortung. Nach dem Einlaufen bereitet er jetzt noch das Schiff auf die Übergabe an einen Nachfolger vor. Der Name ist noch geheim. Aber es soll sich um einen Marineoffizier mit Erfahrung an Bord der „Gorch Fock“ und einer Dienstzeit als Kommandant auf Fregatten handeln.