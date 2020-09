Kiel

Vor wolkenlosem Himmel baumelt am Mast eine kleine Fahne müde im Wind. Bei kleinen Böen lässt sich darauf der Schriftzug „Fair Ferry – Driven by wind“ erkennen. Das Fähnchen scheint sich in diesem Moment ebenso wenig vom Wind angetrieben zu fühlen wie „Jantje“, der 100 Jahre alte Zweimaster, der uns von Kiel nach Stralsund bringen soll. Es ist Sonnabend, wir haben am frühen Morgen den Kieler Hafen verlassen. Ich habe zwar keine große Ahnung vom Segeln, aber wie wir bei dieser Geschwindigkeit bis Stralsund kommen sollen, ist mir ein Rätsel.

"Komme ich rechtzeitig zurück?"

Der niederländische Kapitän Maarten Munstra sagt: „Wir fahren die ganze Zeit unter drei Knoten, und es ist kein Wind angesagt, morgen wird es eher noch weniger.“ Die sieben Passagiere, die um ihn herum stehen, scheint das nicht groß zu beeindrucken. Ich bezweifle jetzt schon, am Montagmorgen rechtzeitig zurück in Kiel zu sein. Dabei sollen wir eigentlich schon Sonntagmittag Stralsund erreichen. Doch nun liegt in Sichtweite gerade erst Fehmarn, bis zu unserem Ziel sind es noch mindestens 70 Seemeilen.

Reisen als Teil des Urlaubs

Ich befinde mich auf der Premierenfahrt. Die Reise von Kiel nach Stralsund soll künftig regelmäßig angeboten werden. Denn: „Wir sollten unser Denken über das Reisen verändern“, sagt mir Karel de Boer, der Gründer des Unternehmens Fair Ferry. „Reisen sollte schon Teil des Urlaubs sein.“ De Boer ist mit einem wassersportbegeisterten Vater aufgewachsen, der ihn oft zum Segeln mitnahm. Der Niederländer studierte an der Kunsthochschule in Amsterdam, und in seinem Kopf schwirrten viele Ideen. „Manche davon kommen und gehen wieder, aber diese eine ist geblieben“, erzählt er: den Wind zu nutzen, um an einen anderen Ort zu gelangen.

Als er vor drei Jahren einen Segeltörn an Bord der „Tres Hombres“ unternahm, ließ er sich von dem Gedanken der Unternehmer von Fair Transport Company inspirieren: fair gehandelte Güter auf CO2-neutrale Weise zu transportieren. De Boer fand, man könne ja auch Passagiere befördern. „Wenn man eine große Anzahl Reisende mit dem Segelschiff transportieren würde, hätte das große Vorteile für unsere Umwelt.“

Das ist Fair Ferry Der Niederländer Karel de Boer gründete Fair Ferry 2018, um eine nachhaltige und umweltfreundliche Art des Reisens wieder populär zu machen. De Boer chartert verschiedene traditionelle Schiffe für die Törns: Auf der kleinen „Jantje“ kommen zwölf Passagiere unter, auf dem größten bis zu 32. Die Route Kiel-Stralsund und weiter nach Malmö und Kopenhagen feierte in diesem Jahr Premiere. 2021 soll es einen Törn nach New York geben. Die Crew bringt jedem Interessierten das kleine Einmaleins des Segelns bei. Jeder kann mit anpacken, muss es aber nicht. Mitsegler sollten sich auf eine flexible Reisezeit einstellen.

Das Wetter führt die Regie

Am Abend des ersten Tages gehen wir kurz hinter Fehmarn vor Anker. Wir werden die Nacht dort verbringen, mitten auf der Ostsee. Geplant war das nicht, doch das Wetter führt Regie. Am nächsten Morgen, sagt Kapitän Munstra, wird der Motor gegen die Flaute helfen. Während die Sonne langsam im Meer versinkt und sich der Himmel rot färbt, verschwinden Maarten und seine Freundin Josefien in der Kombüse. Wenig später zieht an Deck der Duft von Knoblauch und Fisch auf, und zum Abendessen versammeln sich alle um den großen Holztisch. Danach ziehe ich mich in meine Kajüte zurück. Das Hochbett ist wesentlich komfortabler, als ich mir ein Bett auf einem Traditionssegler vorgestellt habe. „Morgen um acht Uhr Schwimmen“, ruft mir Josefien noch hinterher. Das leise Plätschern der Wellen, die an den Schiffsbug schlagen, begleitet mich in den Schlaf.

Eine besondere Atmosphäre

Maarten Munstra ist seit 16 Jahren mit dem Traditionsschiff unterwegs und bietet für private Gruppen Segeltörns an. Karel de Boer nahm 2019 Kontakt zu ihm auf und wollte sein Schiff für einen Törn von Fair Ferry chartern. „Ich will aber nicht nur das Schiff begutachten“, sagt de Boer, „sondern auch die Menschen und die Atmosphäre an Bord erleben“.

Ein Magnet für See-Erfahrene

Beim ersten Kiel-Stralsund-Törn erlebt er vor allem Mitfahrer, die sich mit dem Segeln schon auskennen. Als wir – zumindest ein paar Mal – die Segel hissen, knoten sie gekonnt die Taue fest. Piter Terpslra hatte selbst mal ein Segelboot und reist mit der „Jantje“ von Stralsund noch weiter bis Malmö und Kopenhagen. Er verbringt die meiste Zeit der Reise in einem der vielen gelben Seesäcke, die auf dem Schiff zum Entspannen einladen, und liest. Der Familienvater Gert-Jan Jonker sucht vor allem Gespräche, um sich die Zeit zu vertreiben – beim Abspülen in der Küche, beim Halten des Steuerrads.

Schwanken als Erinnerung

Am Sonntagabend erreichen wir Hiddensee, wo wir unsere letzte Nacht verbringen und das erste Mal wieder an Land gehen. Auch wenn unser Schiff 34 Meter lang ist, freue ich mich, endlich mal wieder geradeaus zu laufen, allerdings schwankend – ich habe das Gefühl, dass sich der ganze Boden mitbewegt.

Und am Ende? Totale Erholung!

Normalerweise wäre ich, wenn sich eine Ankunftszeit um mehr als 24 Stunden verzögert, gereizt und erschöpft. Als wir am Montagmittag nach mehr als 48 Stunden Reise den Hafen von Stralsund erblicken, fühle ich mich völlig erholt. Ich verstehe jetzt, was Karel de Boer meint, wenn er sagt, dass es ein anderes Gefühl ist, über das Wasser anzukommen.

Von Hannah Küppers