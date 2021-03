Kiel

„Wir sind vor ganz schön große Herausforderungen gestellt“, sagt Manfred Behrens, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Friedrichsort. Vom Ministerium angedacht sei, dass die Schulen sich möglichst große Räumlichkeiten aussuchen, sodass sie dort Teststraßen aufbauen können.

„Dafür würde sich die Sporthalle anbieten. Unsere dürfen wir aber gerade nicht nutzen“, sagt Behrens. Die Halle gehört zu sieben Sporthallen in der Landeshauptstadt, die das Gesundheitsamt im Herbst gesperrt hatte, weil dort keine ausreichende Lüftung möglich ist. Stattdessen sei nun der Musikraum als Testzentrum angedacht. Frühestens am Donnerstag soll es hier losgehen.

Corona-Teststraße in der Bibliothek oder Aula

Künftig soll jede Schülerin und jeder Schüler einmal pro Woche einen Abstrich unter Aufsicht machen können.

„Bei uns sind die Tests für die Prüflinge schon im vollen Gange“, sagte Jörg Thomas, Schulleiter der Toni-Jensen-Schule in Kiel. „Wir haben eine ziemlich große Bibliothek und dort eine Teststraße aufgebaut.“

Die Aufsichtskräfte seien vorher von dem Apothekenteam, das das Schulpersonal regelmäßig testet, belehrt worden, sodass sie den Schülern gut eine Anleitung geben können. Wie groß der Anteil der Prüflinge war, der das Angebot in Anspruch genommen hat, konnte er am Mittag noch nicht sagen.

Wer beaufsichtigt die Corona-Tests?

Personell ist es laut Behrens schwierig, die Tests zu begleiten, weil die Lehrkräfte voll mit Unterricht ausgelastet sind. Eine Mutter, die als Krankenschwester arbeite, habe ihre Hilfe angeboten. Er hofft auf weitere Freiwillige.

„Gerade die Fünft- und Sechstklässler werden Anleitung brauchen“, glaubt er. Zugleich seien es diese Jahrgänge, die in voller Klassenstärke im Unterricht sind, sodass Tests besonders wichtig wären.

Auch von Grundschulen ist zu hören, dass Eltern-Taskforces gegründet werden. Dort sollen am Dienstag die Test-Kits eintreffen. Mehr als eine halbe Million Stück hat das Land geordert.

Schulleiterin will Rücklauf der Einverständniserklärungen abwarten

Erwachsene sollen nur Anweisungen geben und darauf achten, dass die Tests richtig durchgeführt werden, nicht bei Kindern den Abstrich machen. Das Rekrutieren freiwilliger Helfer gestalte sich dennoch schwierig, erzählt Sinje Wischtukat von der Kieler Gelehrtenschule. An ihrem Gymnasium soll der Testbetrieb am Freitag starten.

„Wir wollten erst einmal den Rücklauf der Einverständniserklärungen der Eltern abwarten, um zu sehen, wie viele Schülerinnen und Schüler überhaupt das Angebot in Anspruch nehmen.“ In der Aula und umliegenden Räumen entsteht eine Teststraße. Dorthin sollen die Kohorten dann gestaffelt gehen, damit sie einander nicht begegnen.

Kinder müssen nach Positiv-Ergebnis mental unterstützt werden

„Wir wollen unbedingt immer Pädagogen dabei haben, um die Kinder bei einem Positiv-Ergebnis auffangen zu können. Was geht in diesem Fall in einem Kind vor? Die Aufregung dürfte groß sein“, so die Schulleiterin.

Dann muss der oder die Betroffene in einem Raum isoliert werden, bis die Eltern ihr Kind abholen können. Auch für diese Wartezeit braucht es Personal zur Aufsicht und mentalen Unterstützung.

Die Reaktion in der Gruppe bereitet den Lehrkräften ebenfalls Sorge. Es lasse sich in diesem Setting kaum vermeiden, dass der Rest der Klasse mitbekomme, wenn ein Test positiv ausfalle, so Behrens. Es dürfe dann weder Hysterie entstehen, noch ein Kind aufgrund des Ergebnisses stigmatisiert werden.