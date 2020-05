Wöhrden

Auf der Straße Wackenhusen in Richtung Wöhrden geriet der 80-Jährige laut Zeugen bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte letztlich frontal mit einem Lkw, der in Richtung Meldorf fuhr. Der Rentner verstarb noch an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer blieb unversehrt.

An dem Wagen des Unfallverursachers entstand Totalschaden, auch der Lkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.