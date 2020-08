Kiel

Mit ihrem Plan orientieren sich die Gewerkschaftssenioren an den Landtagsabgeordneten. Nach einem Beschluss des Landtags vom Juni werden deren Altersbezüge ab der nächsten Legislaturperiode anders berechnet. Für jedes Jahr im Parlament erhält ein Abgeordneter dann im Alter 1,5 Prozent seiner Grundbezüge – im Höchstfall würde er also monatlich rund 5200 Euro erhalten. Dafür müsste er aber 40 Jahre Abgeordneter sein, was die absolute Ausnahme sein dürfte.

Scheitern der privaten Vorsorge für Normalrentner

Die protestierenden Rentner bescheinigen der neuen Regelung dennoch Augenmaß. „Im Vergleich mit anderen Parlamenten erscheint sie sogar bescheiden. Trotzdem finden wir es empörend, dass die Politiker mit dem Gesetz nur für sich richtige Konsequenzen aus Fehlentwicklungen gezogen haben“, sagt der Seniorgewerkschafter Reiner Heyse vom Arbeitskreis „Seniorenaufstand“.

Denn der Landtag habe das Scheitern der privaten Vorsorge lediglich für die Abgeordneten festgestellt. Es gelte aber auch für den Normalrentner. Die jedoch sollten weiter und sogar noch stärker als bisher vorsorgen.

Standardrente lag 1029 im Westen bei 1487 Euro, im Osten bei 1435 Euro

Die Senioren wollen auskömmliche Renten. Die maximale Altersrente beträgt aktuell 3141 Euro im Monat. Das ist aber nur ein theoretischer Wert, denn für solch eine Rente müsste man mindestens 45 Jahre lang den höchsten Beitragssatz in die Rentenkasse einzahlen. Das schafft nicht mal ein Promille der Rentner.

Die Standardrente lag 2019 bei 1487 Euro in Westdeutschland und bei 1435 Euro im Osten. Standardrente heißt: Man hat 45 Jahre lang den Durchschnittsverdienst gehabt und dementsprechend in die Rentenkasse eingezahlt. Doch so lange arbeiten die meisten nicht. Im Schnitt lag die Altersrente deshalb in den alten Bundesländern bei Männern bei 1130 Euro und bei Frauen nur bei 647 Euro.

Was die Menschen am meisten interessiert, ist aber die Nettoersatzquote. Sie zeigt an, wie viel Prozent vom letzten Verdienst man als Rentner tatsächlich noch zur Verfügung hat. „Die Nettoersatzquote lag in den 70er Jahren bei 73 Prozent“, erklären die Rentner. „Heute hat der Rentner noch 60 Prozent des letzten Verdiensts zur Verfügung – aber nur, wenn er 45 Jahre mit Durchschnittsverdienst gearbeitet hat.“

Nettoersatzquote wird in Deutschland weiter sinken

Im Schnitt liegt die Nettoersatzquote in Deutschland deshalb laut OECD nur bei 51,9 Prozent. Und sie wird in den kommenden Jahren weiter sinken, weil immer mehr von der Rente versteuert werden muss und andere Faktoren greifen. Deshalb müsse das Prinzip aus dem Landtag auch für die gesetzliche Rente gelten, fordern die Rentner.

Für jedes Jahr, das in die Rentenkasse eingezahlt wird, bekäme man bei der Altersrente 1,5 Prozent des Bruttoverdienstes. „Das wäre gerechter, würde vielen ermöglichen, den Lebensstandard zu halten, und Altersarmut reduzieren.“ Wer dann 45 Jahre mit Durchschnittsverdienst gearbeitet habe, hätte 80 Prozent seines letzten Verdienstes zum Leben. Selbst wenn viele nicht so lange arbeiten, hätten viel mehr Rentner eine auskömmliche Rente.

Warum demonstrieren Rentner in Rendsburg ?

Warum aber demonstrieren die Gewerkschafter ausgerechnet heute dafür in Rendsburg? Dort tagt ab 16 Uhr der SPD-Parteirat im Hohen Arsenal. Auf der Tagesordnung: ein Antrag der SPD-Arbeitnehmerausschüsse (AfA), der einen SPD-Beschluss von 2019 konkretisiert und die 1,5-Prozent-Regelung beinhaltet. Die Rentner wollen das mit ihrer Aktion unterstützen und fordern, dass die SPD dies auf Bundesebene durchsetzt.

Natürlich haben die aufmüpfigen Rentner auch einen Plan, wie das alles finanziert werden soll: Rentenversicherungsbeiträge erhöhen – auf je 11,5 Prozent für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die versicherungsfremden Leistungen der Rentenversicherung werden ausgeglichen, und die Riesterförderung wird umgeleitet. Heyse: „Dann wäre noch ein Steuerzuschuss von sieben Milliarden notwendig, aber dafür zahlen die Rentner ja immer mehr Steuern.“

