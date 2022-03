Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg - Sie kennen den Krieg: Senioren in SH zur Lage in der Ukraine

Sie haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt. Jetzt wecken die Schreckensbilder vom Angriff auf die Ukraine die Erinnerungen an Flucht, Bomben und Scheinexekutionen. Elf Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner schildern uns ihre Ängste – und ihre Wut auf Russlands Präsidenten Putin.