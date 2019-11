Abgaben auf Betriebsrenten müssen weg

Pinneberg

Norbert Ilchen hatte seine Altersvorsorge schon fest eingeplant. Umso schlimmer traf ihn die Erkenntnis, dass von der ausgezahlten Summe fast ein Drittel an das Finanzamt und die Krankenkasse abgehen. Damit geht es dem Rentner wie Millionen von Bürgern am Ende des Berufslebens.

Nun hofft der 63-Jährige aus Klein Nordende bei Pinneberg, dass er zumindest ab 2020 weniger an die Krankenkasse zahlen muss.

Die Direktversicherung klang attraktiv

2002 hat Norbert Ilchen eine Direktversicherung abgeschlossen. Von seinem Lohn überwies der Betrieb fortan 100 Euro direkt an die Versicherung, der Arbeitgeber legte noch 25 Euro drauf. „Die prognostizierte Auszahlung klang attraktiv.“

Ilchen entschied bewusst, sich zu Rentenbeginn die gesamte Summe auszahlen zu lassen. Denn damals galt: Wenn man die Direktversicherung als monatliche Zusatzrente bekommt, muss man darauf den halben Krankenkassenbeitrag zahlen. Die einmalige Auszahlung war hingegen frei.

Plötzlich musste er zahlen - und das doppelt

Doch 2004 wurden die Bedingungen für die betriebliche Altersvorsorge von der rot-grünen Bundesregierung geändert – auch für alle Alt-Verträge. Seither gilt: Für alle Arten von Betriebsrenten, bei denen der Arbeitgeber einen Teil vom Lohn überwiesen hat oder als Versicherungsnehmer eingetragen ist, müssen die Rentner die kompletten Krankenkassenbeiträge plus Zusatzbeitrag plus Pflegebeitrag zahlen – insgesamt aktuell 18,5 bis 18,8 Prozent. Tendenz steigend. Das ist für doppelt bis dreifach so viel, wie den Betroffenen bei Abschluss der Altersvorsorge gesagt worden ist.

Als Norbert Ilchen in diesem März in Rente ging, kam kurz darauf ein Brief von seiner Krankenkasse: Er habe eine einmalige Kapitalauszahlung bekommen. Darauf müsse er jetzt Geld an die Kranken- und Pflegekasse abführen, und zwar zehn Jahre lang jeden Monat 38 Euro. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Geld anders angelegt.“

DVG fordert: Zurück zu 2003

Millionen Rentner kritisieren diese Regelung. Der Verein der Direktversicherungsgeschädigten (DVG) fordert: Für alle Policen, für die vor 2004 gar keine Krankenversicherungsbeiträge fällig wurden, sollen die Beiträge komplett abgeschafft werden. Für alle anderen, zumindest wie früher auf die Hälfte reduziert werden. Drittens sollen alle seit 2004 zu viel gezahlten Beiträge den Rentnern zurückerstattet werden.

„Nach Ankündigungen von CDU/ CSU haben wir gehofft, dass die Politik zumindest die ersten beiden Forderungen jetzt erfüllt“, sagt Thomas Hintsch vom DVG-Vorstand.

Riesiger Beratungsbedarf

Doch nun die Enttäuschung: Ab 2020 gibt es nur einen Freibetrag für alle Verträge. Bedeutet: 159 Euro darf man behalten. Für alles, was darüber hinausgeht, muss weiter der komplette Kranken-/Pflegeversicherungsbeitrag gezahlt werden. „Die Regelung entlastet Rentner mit maximal 310 Euro Betriebsrente im Monat oder maximal 19 000 Euro Kapitalauszahlung“, sagt Hintsch. „Insgesamt wird das System noch deutlich intransparenter. Der Beratungsbedarf wird riesig.“

Und Norbert Ilchen? Er gehört zu denen, die durch die Neuregelung spürbar entlastet werden. Statt 432 Euro wird er nächstes Jahr "nur" rund 100 Euro an die Krankenkasse überweisen müssen.

