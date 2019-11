Kompromiss hat Grundrente vergiftet

Kiel

Reiner Heyse ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Der 70-Jährige gehört zum Seniorenaufstand - einer Initiative von Gewerkschaftssenioren in Norddeutschland. In Vorträgen soll er den Bürgern erklären, wie das funktioniert mit der Grundrente.

Wo er das macht, erntet er meist überraschtes bis empörtes Erstaunen. Denn die Bürger stellen sich unter Grundrente gemeinhin eine Mindestrente vor. Doch das ist die neue Rente gerade nicht.

60 Prozent der Rentnerinnen ohne Chance

Für die Rentner vom Seniorenaufstand ist die Reform durch viele Änderungen „vergiftet“ worden. Schon die Hürde für die Grundrente sei ungewöhnlich hoch: 35 Beitragsjahre werden verlangt. Zwar ist ein gleitender Übergang geplant, aber der Korridor soll kurz angelegt werden. Dazu muss man wissen: 60 Prozent der Rentnerinnen in den alten Bundesländern können keine 35 Beitragsjahre aufweisen. Bei den Männern sind es 17 Prozent.

„De facto werden noch weniger die Beitragsjahre erfüllen, weil die erste Zeit der Arbeitslosigkeit nicht berücksichtigt wird, obwohl im ALG-1-Bezug sehr wohl Beiträge an die Rentenversicherung gezahlt werden“, sagt Heyse.

Zu arm für die Grundrente

Und selbst wer die 35 Jahre Beitragsjahre erfüllt, bekommt nicht unbedingt die Grundrente. Wer zu wenig verdient und damit zu wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, geht ebenfalls leer aus. Das trifft nach Heyses Berechnung alle, die weniger als 347 Euro Rente im Monat haben.

„Diese Menschen sind also zu arm für die Grundrente. Das ist schon zynisch.“ Auch das treffe vor allem Frauen, die wegen Kindererziehung und mangels öffentlicher Kinderbetreuung nur in Teilzeit und oft nur in Niedriglohnjobs arbeiten konnten.

Bei Rentnern mit 45 Beitragsjahren sei das noch absurder: Wer weniger als 446 Euro Rente beziehe, sei ebenfalls von der Grundrente ausgeschlossen.

Und dann wird die Grundrente noch gekürzt

Und dann ist da noch, was schwer zu erklären ist, aber im Kompromiss vereinbart wurde: die Kürzung des Grundrentenzuschlags um 12,5 Prozent. Dadurch wird weniger an Grundrente ausgezahlt als ursprünglich geplant.

Womit also können die Rentner rechnen, die alle Voraussetzungen erfüllen? Heyse rechnet das am realistischen Beispiel einer Friseurin vor, die 40 Jahre gearbeitet hat und dabei 40 Prozent des gesellschaftlichen Durchschnittseinkommens verdient hat. Aktuell bekäme sie eine Altersrente von 528,80 Euro. Sie könnte dann zum Sozialamt gehen und zusätzlich Grundsicherung beantragen. Dann käme sie in Schleswig-Holstein meist auf etwa 820 Euro Einkommen.

Grundrente kaum mehr als Grundsicherung

Ab 2021 soll sie nicht mehr auf Grundsicherung angewiesen sein, weil sie dann die Grundrente bekommt. Die sollte bei ihr ursprünglich 462,70 Euro betragen. Durch die 12,5-prozentige Kürzung sind es jetzt aber nur noch 404,86 Euro. Die Friseurin erhält also an Altersrente und Grundrente insgesamt 934 Euro. Davon gehen noch Kranken- und Pflegeversicherung ab. Bleiben: 831 Euro. Fazit von Reiner Heyse: „Die Grundrente schließt Millionen Bedürftige aus und bringt für viele Begünstigte nur bescheidene bis keine Geldvorteile gegenüber der Grundsicherung.“

Kein Instrument gegen Altersarmut

Beim DGB und im Bundesarbeitsministerium hält man dagegen, dass die Grundrente nie als Instrument gegen Altersarmut, sondern als Anerkennung für geleistete Arbeit gedacht war. Auch für Christian Schultz vom Sozialverband Deutschland ist die Grundrente ein Fortschritt. „Wichtig ist, dass damit vielen Rentnern der Gang zu Sozialamt erspart wird.“

Das räumt auch Reiner Heyse ein. Die Grundrente und die Diskussion darüber könnte mehr Menschen bewegen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Denn bisher beantragen nur 3,3 Prozent der Rentner Grundsicherung. Nach einer unveröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sollen aber viel mehr, nämlich rund neun Prozent, Anspruch auf die Hilfe im Alter haben.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier