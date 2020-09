Mit dem Fahrrad am Kanal nach Rendsburg

Die Radstrecke entlang des Nord-Ostsee-Kanals ist eine der beliebtesten in Schleswig-Holstein. Für die ganze Tour von Kiel bis nach Rendsburg braucht es ordentlich Kondition. Der Weg entlang des Nord-Ostsee-Kanals ist rund 50 Kilometer lang. Wer die Strecke zurück am Abend auch mit dem Rad zurücklegen möchte, kommt so auf gut 100 Kilometer und etwa sieben Stunden Fahrzeit. Weniger Ambitionierte können aber auch mit dem Zug von Rendsburg zurück nach Kiel fahren.

Egal ob nur hin oder auch zurück: Am Kanal warten zahlreiche Ausflugscafés auf die Radfahrer. Eines davon ist das Obstcafé Warleberg bei Neuwittenbek. Das Café liegt auf der höchsten Erhebung inmitten der Kirschplantage und lädt mit Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal zum Verschnaufen ein. Hier gibt es hausgemachten Kuchen mit Früchten der Saison.

Stand-Up-Paddling: Tour von Plön nach Preetz

Stand-Up-Paddling (SUP) - ein Trend, der sich spätestens in diesem Jahr voll durchgesetzt hat. Die meisten Kanuverleiher bieten inzwischen auch SUP-Boards an. Wer es noch nicht probiert hat, kann es in dieser Woche nochmal versuchen. Die richtige Technik hat man schnell raus, man kann mit dem Brett auf fast jedes Gewässer und auch gleich die ganze Familie mitnehmen.

Als Tour eignet sich zum Beispiel die Strecke vom kleinen Plöner See bis nach Preetz. Die 14 Kilometer lange Tour führt durch viel Wald, Hecken und Wiesen. Nach fünf Kilometern geht der See in die Schwentine über und mündet im Kronsee. Weiter geht es über den Fuhlensee, dann gelangt man irgendwann in den Lanker See. Die Route endet in einer Bucht am Kirchsee in Preetz. In Walstorf gibt es direkt am Fuhlensee ein Bistro, das sich für eine Pause gut eignet: das Café am Fuhlensee.

Strande: Den Badeort anders entdecken

Mit Strand, Hafenkulisse und vielfältiger Gastro-Szene ist Strande längst kein Geheimtipp mehr. Allerdings hat der beliebte Badeort noch mehr zu bieten – auch abseits der Küste. Für Touristen, Ausflügler und Einheimische lohnt sich eine Wanderung durch das Hinterland.

Auf einer rund zehn Kilometer langen Wanderung durch den Badeort nach Alt-Bülk, zum Leuchtturm und an der Küste wieder zurück zum Hafen, tauchen Sie in die maritime Idylle ein. Wem der Magen knurrt, der kann sich anschließend im Strander Hafen in einem der Fischrestaurants stärken. Die Route der Wanderung finden Sie hier.

Im Kanu auf der Stör paddeln

Kanutouren machen nur bedingt Spaß, wenn die Kälte mit der Zeit unter die Regenkleidung kriecht und sich im Boot langsam das Regenwasser sammelt. Das kommende Wochenende könnte das vielleicht letzte Mal in diesem Jahr sonniges Kanuwetter bereithalten.

Schleswig-Holstein bietet mehrere Flussströme für Paddelfans. Eine davon ist die Stör, Norddeutschlands größter Nebenfluss der Elbe. Zwischen Neumünster und Glücksstadt eignet sich der Fluss perfekt für entspannte Touren mit dem Kanu oder Kajak. Tipps für Kanutouren auf der Stör - auch mehrtägige - gibt es hier.

Der Vorteil für Faulpelze: Wer sich nach dem Tidenkalender richtet, kann sogar den Rücktransport mit dem Auto umgehen. Ab Kellinghusen wechselt der Fluss im Rhythmus von Ebbe und Flut seine Fließrichtung – mit dem richtigen Timing lässt es sich ganz bequem mit dem Strom zurück zum Ausgangspunkt paddeln.

Horror im Maislabyrinth Tüttendorf

Nur noch bis Anfang Oktober gruselt es im Horror-Maislabyrinth im Ortsteil Wulfshagen. In diesem Jahr sind die Gänge im Irrgarten breiter, um die Abstände zu gewährleisten. Das Labyrinth befindet sich auf einer Fläche von knapp 40.000 Quadratmetern gegenüber vom Café „Alte Schule“, Wulfshagen 17. Im Horror-Maislabyrinth sind die Gäste Teil der Show, sie müssen Aufgaben erledigen und Prüfungen bestehen. Tickets für die Veranstaltungen am Wochenende gibt es hier.

Süße Früchte in der Herbstsonne sammeln

Auch im September gibt es noch eine Fülle von heimischen Obst- und Beerensorten. Sowohl Heidelbeeren, als auch Brombeeren, Holunderbeeren, Mirabellen und Pflaumen sind reif für die Ernte. Wer selbst keine Beerensträucher oder Obstbäume im Garten hat, kann in den nächsten Tagen beim nächsten Spazierengehen oder Wandern die Augen offen halten - oder gezielt nach Früchten suchen.

Gelegenheiten für freies Obstpflücken ergeben sich überall. Auf mundraub.org gibt es sogar eine Karte mit eingetragenen Sammelorten. Natürlich sollten Sie nur so viel sammeln, wie Sie selbst essen können.

Abenteuer-Minigolf in Bösdorf ausprobieren

Minigolf gerät einfach nicht aus der Mode. Für Familien und Urlauber ist ein Minigolf-Platz ein tolles Ausflugsziel, um gemeinsam Spaß zu haben. Spannend ist das Spiel auch im Adventure Golfpark in Bösdorf auf Gut Waldshagen. Der "Abenteuer-Golfplatz" bietet eine Mischung aus Minigolf und echtem Golf, wobei nicht der Sport, sondern der Spielspaß im Vordergrund steht.

Die 18 Bahnen, die im Durchschnitt 20 Meter lang sind, verfügen über Abschlag, Fairway und Green mit Loch und Fahne. Die modellierten Landschaften sind zudem mit Kunstrasen in unterschiedlichen Höhen belegt. Der kurze „Rasen“ des Fairway wird vom hohen „Gras“ des Rough eingefasst. Hinzu kommen Sandbunker und Wasserhindernisse. Das Ganze ähnele also mehr einem echten Golfkurs als einer Miniaturgolfanlage mit ihren genormten Kunststoffbahnen.

