Mit einem Informationstag für Patienten wollen am Sonnabend, 23. November, in Kiel das Netzwerk Osteoporose Paderborn und das UKSH auf die wachsende Bedeutung der Knochenschwund-Krankheit Osteoporose hinweisen. Vorgestellt wird dabei auch der in Kiel entwickelte Schnelltest. Er hilft, die Krankheit bereits früh zu erkennen.