Kiel

In Berlin hat sich gerade mit der nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten Christine Kampmann und dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, das erste Duo für die Parteispitze im Bund vorgewagt. „Man wird sich in den nächsten Wochen noch wundern, wie viele tolle Leute wir in der SPD haben“, stellte Midyatli fest. „Im Bund, aber auch in Schleswig-Holstein.“

Erst muss der Bundesparteitag entscheiden

Anfang Dezember entscheidet ein Bundesparteitag, ob die Möglichkeit einer Doppelspitze generell in die Satzung aufgenommen wird. Erst dann wäre auch für die Länder eine solche Möglichkeit offen. Die Nord-SPD könnte die Formulierung einfach übernehmen, sagte Midyatli, stützte sich auf das Ergebnis einer Mitgliederbefragung und verwies auf einen Satzungsparteitag im nächsten Frühjahr.

Midyatli : Ich bin Teamplayerin

Sie sei nicht aktiv auf der Suche nach einem Tandem-Partner. „Ich bin aber Teamplayerin. Macht sollte weniger der Anspruch sein als der Gestaltungswille - da ist man zu zweit immer besser aufgestellt als alleine.“ Sie hielte allerdings nichts davon, im Wahlverfahren zwei Menschen einfach zusammenzuwürfeln. Voraussetzung für ein Zweierteam seien persönliche Sympathie und inhaltliche Nähe.