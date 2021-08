Kiel

Serpil Midyatli - wer sonst? In Kürze will die Spitzenfrau der SPD in Schleswig-Holstein verkünden, wer die Partei in die Landtagswahl 2022 führen soll. Dass die Fraktions- und Landesvorsitzende die Spitzenkandidatin wird, schien seit längerem klar zu sein. Doch Restzweifel blieben - bis zuletzt. Am Sonntag nächster Woche - dann tagen Landesvorstand und Parteirat - wird Midyatli nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Entscheidung bekannt geben.

Ob es klug ist, das vor der Bundestagswahl zu tun, bezweifeln indes manche Genossen. Die Grünen haben ihren Termin der Bekanntgabe von kurz nach der Sommerpause auf die Zeit nach der Bundestagswahl verlegt. Denn deren Ergebnis wird ja die Landespolitik stark beeinflussen.

Landtagswahl-Direktkandidatur: Heftiger Dämpfer

Midyatli (45) hat zuletzt einen heftigen Dämpfer erlitten: Nur mit Ach und Krach wurde sie gegen einen weithin unbekannten Lokalpolitiker zur Landtagswahl-Direktkandidatin im Wahlkreis Kiel-Ost nominiert. Die Erleichterung nach dem Sieg mit 48:42 Stimmen war ihr anzusehen. Im Falle einer Niederlage hätte sie nicht für den Landtag kandidiert und die SPD wäre in einem argen Dilemma.

Mit der Wiederwahl zur Landesparteichefin Ende April mit 89 Prozent und der Wahl zur Fraktionsvorsitzenden als Nachfolgerin Ralf Stegners mit 17 von 20 Stimmen Ende Juni hatte Midyatli ihre Position als Nummer eins der Nord-SPD gefestigt. Aber gibt es doch noch eine Überraschung?

An der Förde hielt sich hartnäckig die Vermutung, dass Ex-Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller Spitzenkandidat werden könnte. Der studierte Volkswirt und Ex-Finanzstaatssekretär wechselte erst im vorigen Jahr von den Grünen zur SPD und ist im Land ziemlich unbekannt - ein echtes Handicap. In jedem Fall will der 48-Jährige in den Landtag und schreibt maßgeblich am SPD-Wahlprogramm mit.

Sozialdemokraten wie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El-Samadoni, hatten eine Bewerbung für die Spitzenkandidatur früh abgesagt. Spekulationen über andere erledigten sich schnell.

Für Spitzengenossen in Berlin schien die Sache längst klar gewesen zu sein: SPD-Vize Kevin Kühnert und Generalsekretär Lars Klingbeil äußerten bereits am 10. Mai in ihrem Podcast die Hoffnung, Midyatli werde im nächsten Jahr Ministerpräsidentin. Das wird allerdings schwer - Regierungschef Daniel Günther (48) ist populär und anerkannt. Zudem lag in den jüngsten Umfragen nicht nur die CDU vor der SPD, sondern auch die ehrgeizigen Grünen.

Mit Günther teilt Midyatli Kiel als Heimatstadt. Hier wurde sie 1975 geboren, im Problem-Stadtteil Gaarden wuchs sie in ihrer türkischen Einwandererfamilie auf. Und hier will sie bei der Landtagswahl den Wahlkreis gewinnen, wie einst die frühere Regierungschefin Heide Simonis. Als bei der Nominierung ihre Identifikation mit dem Kieler Ostufer in Zweifel gezogen wurde, reagierte sie dünnhäutig: „Tut doch nicht so, als wäre ich ein Fremdkörper - das tut mir weh!“, rief Midyatli.

Lernte früh Verantwortung zu tragen

Sie hat früh gelernt, Verantwortung zu tragen und Probleme zu lösen: Schon als 18-Jährige übernahm sie die Leitung eines Restaurants - mit einem Saal für 450 Gäste. Dass sie sich im harten Politikgeschäft durchsetzen kann, ist angesichts ihrer Karriere offenkundig. Seit Ende 2019 ist sie auch SPD-Bundesvize. Doch hat sie das Potenzial, die Regierung zu führen? In der Spitze der Jamaika-Koalition wird das stark bezweifelt. Aber dort will man den Gegner ja auch klein halten.

Die jetzt mit ihrer Familie in Gettorf zwischen Kiel und Eckernförde lebende Midyatli nutzt fast jede Gelegenheit, um dem Regierungschef Versagen oder mangelnden Einsatz zu bescheinigen. Der Attackierte lässt das indes an sich abtropfen.

Kiel: Seit 2009 im Landtag

Midyatli gehört dem Landtag seit 2009 an. Flüchtlinge, Familie, Kitas, Arbeitsplätze in der Industrie, der Zustand der Innenstädte - das sind ihre Themen. Sie streitet leidenschaftlich für sie, agiert manchmal spontan und wirkt bei öffentlichen Auftritten nicht immer stringent. Durchsetzungskraft bescheinigt ihr aber auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch.

Trotz schlechter Umfragewerte hat Midyatli für die Wahl in neun Monaten wiederholt das Ziel bekundet, mit der SPD die Staatskanzlei zurückzuerobern, die die Sozialdemokraten mit Stegner und dem damaligen Ministerpräsidenten Torsten Albig 2017 verspielt hatten. Aber um die Regierungszentrale kämpfen außer der CDU auch die Grünen.

Mit ihnen würde die SPD gern wieder regieren. Und dann wäre da noch die FDP, für die nach dem Wechsel von Stegner auf Midyatli ein Bündnis mit der SPD weit eher denkbar geworden ist, sowie der SSW, der 2012 bis 2017 mit SPD und Grünen regierte. Die politische Farbenvielfalt bei Koalitionsmöglichkeiten ist im Norden ziemlich groß geworden.

