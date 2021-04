Kiel

Zwei Jahre führen Sie die Sozialdemokraten im Land, nun stellen Sie sich zur Wiederwahl. Wie bewerten Sie selbst ihre Leistung?

Serpil Midyatli: Ich bin angetreten mit dem Plan, die Partei- und Diskussionskultur zu verbessern. Ich wollte für mehr Transparenz und mehr Teamarbeit sorgen und die Partei zusammenführen. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Gerade während Corona war das unsere Stärke. Wir haben zudem Regeln für ein transparenteres Nominierungsverfahren für die Bundestagswahl festgelegt. Das ist voll aufgegangen. Wir haben starke Bewerberinnen und Bewerber, die die Partei in ihrer Breite repräsentieren. Im Ergebnis ist unser Listenvorschlag ohne Änderungen durchgegangen.

Sie wollten auch eine Verjüngung der Partei in Angriff nehmen. Auf der Bundestagsliste sind mehrere Kandidaten unter 30 auf den vorderen Plätzen. Reicht das?

Ich hatte eine Quotierung vorgeschlagen, und das hat funktioniert. Es ist unglaublich wichtig, dass in Parlamenten die Perspektiven der Menschen vertreten sind, für die wir Politik machen. Die Mischung macht es. Wir brauchen Abgeordnete mit Erfahrung, müssen auf der anderen Seite aber jüngere Menschen für politische Arbeit begeistern. Dafür braucht es Vorbilder. Junge Menschen müssen erkennen, dass wir wirklich wollen, dass sie sich aktiv einbringen und nicht nur darüber reden. Das haben wir mit unserer Liste geschafft. Übrigens ist mir auch die gleiche Berücksichtigung von Frauen und Männern sehr wichtig. Wir haben erstmals den Reißverschluss vom ersten bis zum letzten Platz durchgezogen.

Die SPD muss ihr Profil wieder schärfen, haben Sie bei Ihrem Antritt gesagt. Kritiker werfen nun ausgerechnet Ihnen vor, dass nicht klar zu erkennen ist, wofür Sie programmatisch stehen. Haben Sie keine klare Linie? Oder warum entsteht dieses Bild?

Vielleicht muss man nur den Blickwinkel ändern. Wenn man sich Integrations- und Migrationsthemen anguckt, kann man mir alles vorwerfen, aber mit Sicherheit nicht, dass ich kein Profil habe. Das Gleiche gilt für Familienpolitik. Ich habe ganz bewusst während der Corona-Pandemie einen starken Schwerpunkt auf Kinder, Familie und Jugendliche gesetzt. Die großen Probleme habe ich sehr früh im SPD-Bundesvorstand thematisiert. Das hat dazu geführt, dass es den Kinderbonus für ganz Deutschland gegeben hat oder die Kinderkrankentage ausgeweitet wurden. Es mag sein, dass manche Kommentatoren die A20 als wichtigeres Thema wahrnehmen. Aber ganz ehrlich – es gibt auch andere Herausforderungen. Ich stehe für eine Politik, in der man nicht nur Profil gewinnt, indem man auf die Tonne haut und „ich, ich, ich“ sagt.

Ihr Noch-Fraktionschef Ralf Stegner haut gerne auf die Tonne. Hat er Ihnen bislang die Show gestohlen?

Als Landesvorsitzende freue ich mich, wenn die SPD einen starken und präsenten Fraktionsvorsitzenden hat. Ich arbeite sehr lösungsorientiert und mache weniger Show. Das wird von einigen Beobachtern als fehlende Sichtbarkeit kritisiert. Aber ich erinnere beispielsweise mal an die Kita-Reform: Da war meine Kritik sehr laut und deutlich. Ich merke aber auch, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Wenn Männer laut sind, wird das als machtvoll wahrgenommen. Bei mir hieß es, ich sei zu emotional in den Debatten. Als Landesvorsitzende bin ich plötzlich angeblich zu still und harmlos. Aus meiner Sicht bin ich mir treu geblieben. Ich habe bisher jedes Amt verantwortungsvoll und auf meine Art ausgefüllt. Sonst wird man auch nicht Landesvorsitzende der SPD.

Von der Jamaika-Koalition vermissen Sie eine klare Haltung in Zukunftsfragen. Was fehlt Ihnen denn konkret?

Ich erlebe eine Politik von der Hand in den Mund. Ich erkenne nicht, dass es ein Ziel gibt, wohin die Regierung gemeinsam mit dem Land will. Wir sehen große Herausforderungen bei der Digitalisierung. Wir fragen uns, wie eine moderne Schule digital und räumlich aussehen kann, damit sie auf Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt vorbereitet. Wir müssen die Energiewende auch als Industriepolitik verstehen. Der Ausbau der Windenergie stockt weiter. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Wind hier produzieren, sondern auch den Strom nutzen und daraus Wertschöpfung schaffen. Das einzige Infrastrukturprojekt, das Jamaika gemeinsam durchgezogen hat, weil sie sich mal einig waren, ist die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.

Fairerweise müssen Sie doch dazu sagen, dass durch Corona andere Dinge in den Hintergrund gerückt sind?

Das kann man sagen. Aber das Konjunkturprogramm von Olaf Scholz ist ein Beispiel dafür, wie man nicht nur Löcher in der Krise stopft, sondern gleichzeitig in die Zukunft investiert. Die Landesregierung nimmt das Geld vom Bund gerne an. Eigene Impulse sehe ich aber nicht.

Die SPD hat wie die CDU mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Die Umfragewerte könnten besser sein. Wie wollen Sie die Partei attraktiver machen?

Wir können uns nicht dem Abwärtssog der Union entziehen, weil wir gemeinsam in der Bundesregierung sind. So wird uns etwa die Knappheit beim Impfstoff genauso übelgenommen, obwohl das in der Verantwortung des CDU-Ressorts von Jens Spahn lag. Wir müssen als SPD jetzt vor allem unseren Job machen und dafür sorgen, dass das Land vorankommt. Unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bewiesen, dass er das kann. Wir haben zudem ein starkes Programm für die Bundestagswahl mit Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder der Kindergrundsicherung. Da steht viel Tacheles drin. Meine erste Aufgabe nach der Wahl zur Landesvorsitzenden ist, für dieses Programm zu werben und ein gutes Ergebnis für Schleswig-Holstein einzufahren. Wir haben danach nicht viel Zeit bis zur Landtagswahl. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, viele Menschen zu mobilisieren und den Schwung mitzunehmen.

Ihr Wahlkreis für die Landtagswahl 2022 soll Kiel-Ost werden. Statt wieder in Eckernförde anzutreten, wollen Sie sich eine SPD-Hochburg sichern. Nun haben Sie mit Nesimi Temel einen Gegenkandidaten und Kieler Genossen werfen Ihnen Wahlkreistourismus vor.

Das ist kein Tourismus, das ist nach Hause kommen. Ich kehre an den Ort zurück, wo ich politisch angefangen habe und geprägt worden bin. Die längste Zeit meines Lebens habe ich auf dem Ostufer gelebt. Richtig weg war ich nie. Ich bin immer noch in intensivem Kontakt mit Verbänden, Vereinen und Bürgern dort. Für das innerparteiliche Nominierungsverfahren ist es positiv, wenn es eine Gegenkandidatur gibt. Für mich ist das ein Ansporn.

Das ist also keine Taktik, um einer direkten Konfrontation mit Daniel Günther im Wahlkreis Eckernförde aus dem Weg zu gehen?

Herr Günther soll sich mal keine Gedanken machen: Seinen Battle wird er kriegen! So oder so. Wir sind in Rendsburg-Eckernförde nicht verlegen um gutes Personal.

Oder wollen Sie ihr Hühnchen mit Ministerpräsident Günther auf größerer Bühne rupfen? Als Parteichefin und künftige Fraktionsvorsitzende wäre die Spitzenkandidatur der nächste logische Schritt.

Erstmal kriegt er es im Landtag mit mir als Oppositionsführern zu tun. Dann werden wir diese Entscheidung treffen. Mein oberstes Ziel ist es, die nächste Landtagswahl zu gewinnen. Das ist eine klare Ansage an Herrn Günther. Ich habe das erste Zugriffsrecht als Landesvorsitzende. Es geht aber weniger um mich, sondern um uns und wie wir uns aufstellen, um dieses Ziel zu erreichen.