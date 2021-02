Kiel

Frau Midyatli, es geht um Kinder, Jugendliche und Familie. Wo sind die Knackpunkte, die Sie ändern wollen, falls Sie nach der Bundestagswahl in Regierungsverantwortung sind?

Serpil Midyatli: Ich gehe von den Bedürfnissen der Kinder und Familien aus, und die bekomme ich fast täglich geschildert. Da gibt es immer drei große Probleme, und die hat Corona noch mal deutlich verstärkt: Erstens wünschen sich Familien mehr Zeit füreinander und miteinander. Zweitens brauchen sie eine bessere Infrastruktur. Beispiel: Ganztagsbetreuung in der Schule. Corona hat auch klar gezeigt, wie schwierig Familie und Beruf zusammengehen, wenn diese Infrastruktur fehlt.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wer Anspruch auf Notbetreuung hat

Homeoffice ist ja eine tolle Sache, aber nicht, wenn ich mich gleichzeitig um die Kinder kümmern muss. Und drittens wünschen sich Familien auch mehr Geld. In Deutschland sind Kinder ja bedauerlicherweise immer noch ein Armutsrisiko. Viele Kinder leben in Kinderarmut – und da rede ich nicht nur von Familien, die in Grundsicherung leben, sondern auch von vielen Eltern, deren Berufe zum Niedriglohnsektor gehören.

Wie wirkt sich das im Alltag von Kindern aus?

Überall. Im Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Das höre ich aus den Familien immer wieder. Es gibt Kinder, die sind noch nie in den Urlaub gefahren. Kinder, die die Einladung zu Kindergeburtstagen ausschlagen, weil kein Geld für Geschenke da ist, wenn es in einem Monat mehrere Feiern gibt. Kinder lernen kein Instrument, weil es zwar Unterstützungsangebote gibt, sich die Eltern aber dafür outen müssten und sie sich nicht als Bittsteller fühlen wollen.

Es gibt Kinder, für die ist ein Ausflug in den Hansapark oder ins Kino nicht möglich. Das liegt nicht nur am Eintrittsgeld, sondern die können sich nicht mal die Fahrt leisten. Wenn mein Sohn von Gettorf nach Kiel mit der Bahn fährt, kostet das zehn Euro, dazu das Eintrittsgeld und vielleicht etwas zu essen – das können viele Familien nicht bezahlen.

Lassen Sie uns beim Geld anfangen: Die SPD möchte eine Kindergrundsicherung einführen. Wie soll das konkret aussehen?

Wir wollen nicht nur endlich eine Kindergrundsicherung einführen, sondern das gesamte Unterstützungssystem für Kinder vom Kopf auf die Füße stellen. Das heißt: nicht mehr hier Kindergeld, da Kinderzuschlag, dort das Teilhabe- und Bildungspaket. Das alles kommt aus unterschiedlichen Töpfen und ist mit bürokratischem Aufwand verbunden – dieser Wust führt dazu, dass Familien gar nicht in Anspruch nehmen, was ihnen zusteht. Wir wollen stattdessen alle Familienleistungen zusammenführen. Man hat dann eine Ansprechstelle und muss nicht mehr von Pontius zu Pilatus laufen.

Lesen Sie auch: Alle Nachrichten zu Serpil Midyatli

Wie hoch soll die Kindergrundsicherung denn sein? Für jedes Kind gleich oder abhängig vom Einkommen?

Wir gehen von dem aus, was eine Familie mit Kindern braucht. Kein Kind soll in Armut aufwachsen. Nach unserer Planung erhalten Eltern für jedes Kind mindestens 250 Euro im Monat. Das bündelt alle Familienleistungen. Familien mit weniger Einkommen erhalten mehr Unterstützung. Der Höchstsatz soll dann ungefähr bei der doppelten Summe liegen. Da sind wir noch beim Feintuning. Maßgabe ist, dass alle Kinder aus der Kinderarmut kommen. Neben diesen Direktzahlungen gehören zu dem neuen Förderpaket aber auch indirekte Leistungen.

Welche Leistungen sind damit gemeint?

Da sind wir bei der Infrastruktur, die für Kinder verbessert werden muss. Das bedeutet: eine kostenfreie Kita und Ganztagsbetreuung in der Grundschule sowie kostenfreies Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln für alle unter 18 Jahren.

Sie haben auch das Problem Zeit genannt. Wie wollen Sie denn Familien mehr gemeinsame Zeit verschaffen?

Gerade auch Väter wünschen sich mehr Zeit mit Kindern, aber das ist zurzeit nicht mit unserer Arbeitswelt vereinbar. Die Pandemie zeigt gerade, dass es zu wenige Kinderkrankentage gibt. Wir wollen die von zehn auf 20 freie Tage pro Elternteil beziehungsweise 40 Tage für Alleinerziehende erhöhen. Wir nennen das Elterngeld akut, weil Eltern diese Zeit nicht nur bei Krankheit des Kindes beanspruchen können, sondern bei jedem kurzfristigen Betreuungsbedarf – etwa für die Eingewöhnung in der Krippe oder Kita, für Einschulung oder wenn es wegen Fortbildung in Kita oder Schule keine Betreuung gibt. Und dann möchten wir noch eine Väterzeit einführen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was verbirgt sich dahinter?

Das ist eine ganz neue Idee. Ähnlich wie Mütter sollen auch Väter bei der Geburt eines Kindes Anspruch auf zwei Wochen Familienzeit bekommen. Die Väterzeit kann man anmelden, sobald die Mutter ins Krankenhaus kommt. Wir erleben ja, dass die Wege zu den Geburtskliniken weiter werden, Mütter sind oft schon einige Tage vor und dann natürlich auch nach der Geburt dort. Zu Hause müssen aber oft Geschwisterkinder versorgt werden. Zudem wollen Väter auch die ersten Tage mit dem Baby bewusst erleben können. Dafür sollen sie nicht mehr Urlaub nehmen müssen. Das ist natürlich freiwillig, das muss niemand in Anspruch nehmen.

Sie wollen also jede Menge zusätzliche Leistungen für Familien. Aber wie teuer wird das und wie soll das finanziert werden?

Natürlich wird das Familienpaket teurer als der Betrag für die jetzigen aktuellen Familienleistungen. Andererseits sparen wir Geld durch weniger Bürokratie. Eine finale exakte Summe kann ich heute noch nicht nennen, aber es wird finanziell einer der Schwerpunkte im SPD-Wahlprogramm sein und ist sehr früh mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz abgestimmt, dem das auch ein großes Anliegen ist. Alle Kinder aus der Armut zu holen, ist eine historische Aufgabe. Die sollte uns auch eine große Investition wert sein.