Kiel

Aufregung um Sex-Mails im Kieler Landtag: Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) warnte alle Politiker vor dem Schmuddel-Schreiben und will Strafanzeige stellen. In einem Warnbrief berichtetet Schlie, dass ein Abgeordneter Anfang Juli auf seinem privaten Abgeordneten-Account eine obskure Mail erhalten habe.

Darin behauptet der anonyme Verfasser, den Account gehackt und so die Kontrolle über den PC samt Mikro und Kamera übernommen zu haben. Dann wird es schmutzig. „Ich habe ein Video gemacht, das zeigt, wie Sie sich in der linken Hälfte des Bildschirms befriedigen“, und zwar beim Anschauen eines angeblich ebenfalls sichtbaren Pornos.

Die Drohung: Das Video werde an alle Kontakte verschickt, falls nicht binnen 48 Stunden 1300 Euro an eine bestimmte Bitcoin-Adresse überwiesen würden. Nach Schlies Brief berichteten mehrere Politiker und Politikerinnen, dass auch bei ihnen solche Sextortion-Mails (Wort-Kombination aus Sex und dem englischen Extortion, übersetzt: Erpressung) eingegangen sind.

Viele, darunter auch Günther, löschten die Schmuddel-Mails. Schlie kündigte an, wegen des behaupteten Hacker-Angriffs Strafanzeige zu stellen.

Sextortion: Die fiese Online-Masche Sextortion sorgt in vielen Formen für Ärger und Angst. Oft lernt der Betroffene zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk kennen. Sie kommunizieren miteinander. Mit dem Ziel, das Opfer zu überreden, sich vor seiner Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, lenken die Täter die Kommunikation schnell auf Video-Telefonie um. Das zeichnen sie auf und drohen im Anschluss, das Video oder das Bild online zu veröffentlichen, falls ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt würde. Bei einer anderen Variante verschicken die Täter an ihre Opfer Droh-Mails. Oft nutzen sie sogenannte Bots, um ihre Erpresser-Schreiben automatisch und oft massenweise zu verteilen.

Erpressung mit Sex-Mails im Kieler Landtag: Polizei spricht von Massen-Phänomen

Die Chance, die Übeltäter zu fassen, ist gering. Ob die Übeltäter gefasst werden können, ist fraglich. „Die Chance dazu ist leider äußerst gering“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, Axel Bieler. Er geht davon aus, dass die Politiker wie auch viele andere Menschen mit einer öffentlich zugänglichen Mail-Adresse angeschrieben wurden. „Das war keine gezielte Aktion, sondern eine Massen-Mail.“

Opfer gibt es nicht nur in Schleswig-Holstein. Polizei, Verbraucherschützer und Juristen warnen bereits seit 2018 bundesweit vor solchen oder ähnlichen Sextortion-Mails. Als mögliche Urheber werden Banden aus Osteuropa genannt.

Von Ulf B. Christen