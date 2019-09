FDP will über Asylrecht neu verhandeln

Kiel

Die FDP-Landtagsfraktion will in die festgefahrenen Verhandlungen zum Asylrecht neuen Schwung bringen. Der Bundestag hatte Anfang des Jahres einem Entwurf der Großen Koalition zugestimmt, wonach Georgien und die drei Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern könnten damit beschleunigt bearbeitet werden.

Noch keine Mehrheit im Bundesrat

Zustimmen müsste allerdings auch der Bundesrat, und dort verweigern sich vor allem Länder mit grüner Regierungsbeteiligung. Auch Schleswig-Holstein will sich bislang enthalten. Jetzt hat der FDP-Rechtsexperte Jan Marcus Rossa einen Antrag in die Jamaika-Koalition eingebracht: Man solle das System um „teilsichere Herkunftsländer“ erweitern und Merkmale definieren, für die ein Verfolgungsrisiko ausgeschlossen werden kann.

Rossa : "Verfahren müssen gestrafft werden"

„Ganz sicher ist kein Land auf dieser Welt“, sagte Rossa unserer Zeitung. Das aktuelle Regelungsmodell mit seinem Alles-oder-nichts-Prinzip sei aber undifferenziert. Wenn die Bundesregierung in Georgien und den drei Maghreb-Staaten ausdrücklich Menschenrechtsdefizite feststelle, sei es schwer, diese Länder vorbehaltlos als sicher einzustufen. Andererseits dauerten Asylverfahren auch bei Anträgen viel zu lang, die offenkundig ohne jegliche Erfolgsaussicht gestellt werden. „Dort, wo es verantwortbar ist, müssen die Verfahren gestrafft und beschleunigt werden, um eine geordnete und humanitäre Flüchtlings- und Asylpolitik gewährleisten zu können“, sagte Rossa.

"Nicht jeder wird in Algerien verfolgt"

Wer homosexuell ist, müsse in Algerien mit dem Schlimmsten rechnen. Entsprechend sei ihm oder ihr in Deutschland der volle Rechtsschutz zu gewähren. Das gelte aber nicht für Menschen, die sich auf Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion oder Nationalität berufen. Eine Verfolgung wegen dieser Merkmale finde in Algerien mutmaßlich nicht statt.

Interaktive Karte: Diese Länder stehen in der Diskussion um sichere Herkunftsländer

„Der Stillstand in der Diskussion um die sicheren Herkunftsstaaten und die Unfähigkeit, weitere sichere Herkunftsländer zu bestimmen, machen ein Umdenken erforderlich“, sagte der FDP-Abgeordnete. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) war die Anerkennungsquote für die angesprochenen Länder 2018 gering. Bei Antragstellern aus Algerien (insgesamt 1527) betrug sie 1,2 Prozent, bei Marokkanern (1389) lag sie bei 2,3 Prozent, bei Tunesiern (704) bei 1,9 und bei Georgiern (4265 Antragsteller) nur bei 0,3 Prozent.

CDU signalisiert Unterstützung

In der CDU-Landtagsfraktion stößt Rossas Initiative auf ein positives Echo. „Dass wir das Thema grundsätzlich neu aufrollen, halte ich für wichtig“, sagte die Innenausschussvorsitzende Barbara Ostmeier. „Zum einen haben wir eine Verantwortung gegenüber Flüchtlingen, und zum anderen erwartet die Öffentlichkeit von uns eine klare Position.“ Innenpolitiker Claus Christian Claussen betonte, dass Deutschland unterscheiden müsse, welche Menschen berechtigt Asyl stellen und welche nicht. „Je schneller und früher wir Klarheit bekommen, wen wir aufnehmen können und wen nicht, umso besser ist es.“

Grüne sind skeptisch

Die Grünen reagierten umso reservierter. „Wir finden es begrüßenswert, dass auch die FDP anerkennt, dass nicht jeder sichere Herkunftsstaat für alle Menschen sicher ist“, sagte Fraktionschefin Eka von Kalben auf Anfrage. Man sei immer gegen das Prinzip der sicheren Herkunftsländer gewesen. „Deshalb sind wir auch gegenüber dem neuen Vorschlag skeptisch.“

Die Grünen ziehen sich bisher auf den Koalitionsvertrag zurück. In der Frage der sicheren Herkunftsländer bestünden „unterschiedliche Auffassungen“, heißt es darin. Dies werde sich im Abstimmungsverhalten im Bundesrat widerspiegeln. FDP-Mann Rossa will sich damit nicht zufriedengeben. „Im Vertrag steht nicht, dass wir uns nicht um Lösungen bemühen können.“