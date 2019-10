Sicherheit vs. Offenheit: Jüdische Gemeinden im Zwiespalt

Kiel

Am Tag nach dem Anschlag in Halle herrscht weiter Fassungslosigkeit über die Tat. Bereits am Mittwochabend hatten jüdische Gemeinden und die Polizei in Schleswig-Holstein mit ersten Maßnahmen reagiert, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Verunsicherung jedoch bleibt.

"Wir sind von dem Ereignis in Halle geschockt und bestürzt über die Toten", sagt Igor Wolodarski, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein. Dass die Tat am jüdischen Feiertag Jom Kippur erfolgte, mache fassungslos. "Unsere Gottesdienste am Mittwoch haben wir nicht verlegt, die Stimmung war aber von der Tat in Halle geprägt."

Gebräuche und Traditionen wegen möglicher antisemitischer Angriffe aufzugeben, sei keine Option. "Trotzdem machen wir uns Gedanken über die Sicherheitsvorkehrungen in unseren Gemeinden", so Wolodarski. Er kritisiert mit Blick auf antisemitische Taten auch fehlende Reaktionen der Gesellschaft: "Es gibt eine schweigende Mehrheit und keinen Widerspruch bei solchen Taten. Das bietet einen Nährboden die Täter." Die Zivilgesellschaft sollte sich mehr gegen Antisemitismus engagieren.

Jüdische Gemeinden in Schleswig-Holstein : Wie offen können sie bleiben?

Walter Blender, der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein, berichtet ebenfalls davon, dass in den Gemeinden vor Ort die Sicherheitsmaßnahmen überprüft werden. "Vor allem in den ganz kleinen Gemeinden muss wohl noch etwas getan werden", so Blender.

"Wir haben eigentlich immer Gäste in unseren Gottesdiensten, nun müssen wir uns fragen, ob wir weiterhin so offen sein können, wie wir es waren." Er habe nie gedacht, dass es einen gezielten Anschlag auf Menschen in einer Synagoge geben wird. "Das ist etwas anderes, als ein Brandanschlag auf eine leere Synagoge", sagt Blender.

Polizei Schleswig-Holstein erhöht den Schutz

Nach der Tat in Halle überdenken nicht nur die jüdischen Gemeinden ihre Sicherheitsmaßnahmen, auch die Behörden in Schleswig-Holstein haben ihre Vorkehrungen verschärft. Der Schutz jüdischer Einrichtungen stehe ohnehin im besonderen Fokus der Polizei, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) am Donnerstag. „Unsere Polizei hat die Maßnahmen Lage-angepasst intensiviert.“

Der verabscheuungswürdige Angriff auf das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft sei natürlich auch in Schleswig-Holstein Anlass für eine intensive Lagebewertung durch die Sicherheitsbehörden, sagte Grote. "Diese wird im engen Austausch mit den Sicherheitspartnern auf Bundesebene fortlaufend aktualisiert."

Kultusministerin Karin Prien : "Judentum gehört zu Schleswig-Holstein "

Auch Kultusministerin Karin Prien ( CDU) äußerte sich zum Schutz der Gemeinden: „Die jüdischen Einrichtungen im Norden bekommen hohen Schutz und unsere Polizeibehörden sind sehr aufmerksam“, so Prien.

Sicherheit sei aber nicht nur eine objektiv messbare Größe: „Sicherheit bedeutet auch, dass wir in Schleswig-Holstein zusammenstehen. Dass wir zeigen, dass jüdisches Leben unser Leben ist. Dass das Judentum zu unserem Land gehört wie Wellen, Wind und Deich. Sicherheit für Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein muss auch eine Gewissheit sein, dass jüdisches Leben nie wieder alleingelassen wird.“

Verfassungsschutz sieht Bedrohung durch im Internet radikalisierte Täter

Innenminister Grote wies darauf hin, dass der Verfassungsschutz auch in Schleswig-Holstein seit Jahren gerade im Bereich des Neonazismus vor Gefahren durch sich über das Internet selbst radikalisierenden Einzeltätern warnt. „Die ersten Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden weisen darauf hin, dass es sich in Halle um einen solchen Einzeltäter handeln könnte. Nun wird es darauf ankommen, die genauen Hintergründe zu ermitteln“, so Grote.

Der Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein baut zurzeit unabhängig von der Tat in Halle ein Team aus Spezialisten auf, die extremistische Bestrebungen im Netz aufspüren sollen, heißt es aus dem Innenministerium. „Die Feinde unserer Verfassung vernetzen sich mehr und mehr in Internetforen statt in Szenekneipen und Hinterzimmern. Unser Verfassungsschutz stellt sich deshalb in diesem Bereich völlig neu auf.“, so Grote. Das Team soll aus mindestens zwölf Spezialisten bestehen und damit rund zehn Prozent aller Mitarbeiter des Verfassungsschutzes umfassen.

