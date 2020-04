In Schleswig-Holstein rattern in der Corona-Krise die Nähmaschinen. Sogar 100-Jährige setzen sich inzwischen hin und produzieren Masken. Das dürfte in den nächsten Tagen noch mehr werden. Hier lesen Sie, was Sie bei der Benutzung und Reinigung vom Mund-Nasen-Schutz beachten müssen.