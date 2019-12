Was machen wir an Silvester? Die Frage, die jeden Freundeskreis im Dezember eiskalt überrascht. Wer nicht selbst eine Silvesterparty veranstalten möchte, hat in Schleswig-Holstein reichlich Auswahl. Wir zeigen in einer interaktiven Karte wo zu Silvester 2019 in Kiel und der Region gefeiert wird.